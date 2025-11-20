سيد معوض: استمرار أليو ديانج ضروري للأهلي

أكد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أهمية استمرار المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي يجب أن يجدد عقده حتى لو طلب مقابلًا ماديًا كبيرًا.



وقال معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:

"وجهة نظري أن الأفضل استمرار أليو ديانج والتجديد له، حتى لو اللاعب عايز يحصل على مقابل مادي كبير، ديانج عنصر مهم جدًا في تشكيلة الأهلي."

وأضاف:"أداء الأهلي اتغير وتطور من وقت ما ديانج دخل التشكيلة الأساسية، وجوده بيضيف قوة كبيرة لخط الوسط".