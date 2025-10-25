عمرو الدردير يكشف مصير أليو ديانج مع الأهلي

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، عن مصير اللاعب المالي أليو ديانج، مع النادي الأهلي.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أليو ديانج مستمر لنهاية الموسم".

تفاصيل موقف المالي أليو ديانج من التجديد للأهلي:

وكشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل موقف المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، من التجديد مع النادي مع اقتراب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

الوعي التكتيكي لأليو ديانج ضعيف جدا:

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو بعد متابعة لأليو ديانج اكتشفا أن الوعي التكتيكي للاعب ضعيف جدًا، بمعنى أن ديانج عندما يستحوذ على الكرة يتقدم للأمام من أجل توفير الزيادة الهجومية، لكن بدون الكرة لا يستطيع التمركز أو الضغط بشكل سليم، ولا يقوم بتفريغ مساحات لزملائه».

وأشار أضا إلى أن هذا هو السبب وراء طلب كولر لرحيله في وقت سابق، خاصة بعدما ارتكب أكثر من خطأ في التمركز والتمرير.

وأضاف أن ريبيرو اتفق مع كولر فنيًا ولم يكن ديانج أساسيًا في التشكيل، بل وضع مروان عطية رقم 1 ومحمد علي بن رمضان ثم أحمد نبيل كوكا، وكانت هذه رؤية المدرب حتى بعد تألق ديانج في الوقت الذي شارك فيه أمام بورتو في كأس العالم للأندية.