قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الدردير يكشف مصير أليو ديانج مع الأهلي

أليو ديانج
أليو ديانج
سارة عبد الله

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، عن مصير اللاعب المالي أليو ديانج، مع النادي الأهلي.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أليو ديانج مستمر لنهاية الموسم".

اقرأ أيضا:

تفاصيل موقف المالي أليو ديانج من التجديد للأهلي:

 

وكشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل موقف المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، من التجديد مع النادي مع اقتراب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

الوعي التكتيكي لأليو ديانج ضعيف جدا:

 

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو بعد متابعة لأليو ديانج اكتشفا أن الوعي التكتيكي للاعب ضعيف جدًا، بمعنى أن ديانج عندما يستحوذ على الكرة يتقدم للأمام من أجل توفير الزيادة الهجومية، لكن بدون الكرة لا يستطيع التمركز أو الضغط بشكل سليم، ولا يقوم بتفريغ مساحات لزملائه».

وأشار أضا إلى أن هذا هو السبب وراء طلب كولر لرحيله في وقت سابق، خاصة بعدما ارتكب أكثر من خطأ في التمركز والتمرير.

وأضاف أن ريبيرو اتفق مع كولر فنيًا ولم يكن ديانج أساسيًا في التشكيل، بل وضع مروان عطية رقم 1 ومحمد علي بن رمضان ثم أحمد نبيل كوكا، وكانت هذه رؤية المدرب حتى بعد تألق ديانج في الوقت الذي شارك فيه أمام بورتو في كأس العالم للأندية.

عمرو الدردير أليو ديانج الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

تعليق مثير لـ خالد الغندور عن ترشح أحمد الشناوي لأفضل حارس بأفريقيا

يانيك فيريرا

فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدًا قبل استئناف التدريبات الاثنين

الخيول

انطلاق الجولة 15 من كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد