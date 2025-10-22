تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده وموقف اللاعب .. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل موقف المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، من التجديد مع النادي مع اقتراب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو بعد متابعة لأليو ديانج اكتشفا أن الوعي التكتيكي للاعب ضعيف جدًا، بمعنى أن ديانج عندما يستحوذ على الكرة يتقدم للأمام من أجل توفير الزيادة الهجومية، لكن بدون الكرة لا يستطيع التمركز أو الضغط بشكل سليم، ولا يقوم بتفريغ مساحات لزملائه».

وأشار أضا إلى أن هذا هو السبب وراء طلب كولر لرحيله في وقت سابق، خاصة بعدما ارتكب أكثر من خطأ في التمركز والتمرير.

وأضاف أضا أن ريبيرو اتفق مع كولر فنيًا ولم يكن ديانج أساسيًا في التشكيل، بل وضع مروان عطية رقم 1 ومحمد علي بن رمضان ثم أحمد نبيل كوكا، وكانت هذه رؤية المدرب حتى بعد تألق ديانج في الوقت الذي شارك فيه أمام بورتو في كأس العالم للأندية.

وتابع قائلًا: «عماد النحاس سار على نهج سابقيه كولر وريبيرو لنفس السبب، الذي بات جرس إنذار يهدد تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي».

ومع ذلك، كشف محمد أضا أن سيد عبد الحفيظ يقود اتجاه الإبقاء على ديانج ومحاولة التجديد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تلقى فيه ديانج أكثر من عرض مغرٍ، ومنها عروض داخل مصر.

واستطرد قائلًا: «أما ديانج، فقد طلب الحصول على أعلى راتب للاعبين المحترفين، بجانب تقديم ضمانات تخص مشاركته مع الفريق، بحيث لا يتم إعارته مرة أخرى بعد تجديد عقده».