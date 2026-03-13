الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو.. والمهن الموسيقية تطمئن الجمهور على شيرين عبد الوهاب.. أخبار التوك شو

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الساعات المقبلة متوقع تعرضها للأمطار، وتكون بين المتوسطة للخفيفة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال محافظة البحر الأحمر.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد مع فترة المسائى قد ترتفع الأمطار لـ المتوسطة في بعض المناطق، فالبلاد تشهد اليوم وحتى الصباح تقلبات جوية.

المهن الموسيقية تطمئن الجمهور على الفنانة شيرين عبد الوهاب

كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إن الفنانة تعاني من مشكلات صحية، وأنها تعاني من انكسارات، وأنه يطالب الجميع بعد نشر أخبار غير صحيحة عن النجوم.



وأضاف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ومحمد جوهر، أن شيرين تعاني من وعكة صعة وتعالج منها لعدة أيام وستعود، وأن هذا الأمر طبيعي يحدث لأي شخص.

وزير الحرب الأمريكي: انخفاض الصواريخ الإيرانية بنسبة 90%

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن إيران لم يعد لديها دفاع جوي أو قوة بحرية أو قاذفات صواريخ، وأن المقاتلات والقاذفات تقصف أهدافها كما تريد بناء على معلوماتنا الاستخباراتية.

كيف يرفع دعاء سيدنا موسى الحسنات ويجلب الخير؟.. دينا أبو الخير تفسر

كشف الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير عن فضل الدعاء في القرآن الكريم، مشيرة إلى أن هناك دعاء عظيم له أثر كبير على الإنسان في جميع جوانب حياته.

وأضافت خلال برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن دعاء سيدنا موسى عليه السلام يعد مثالًا حيًا على التذلل لله وطلب الخير منه، قائلة: "الدعاء الذي كان يرفعه سيدنا موسى كان في حالة الهجرة والخوف والاحتياج، إذ دعا الله قائلًا: «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير»، معترفًا بفقره واعتماده الكلي على الله".

تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات

قال جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تصعيدا ملحوظا في التهديدات الإيرانية، تستهدف القواعد الأمريكية والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه، مع زيادة ملحوظة في استخدام الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الخليجية مستمرة في صد هذه الهجمات قبل وصولها للأهداف الحيوية.

هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين، أننا اليوم سيشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية في جميع أنحاء منطقة العمليات.



وأضاف رئيس الأركان الأمريكي، أننا نهاجم بصواريخ دقيقة مخازن الأسلحة الإيرانية،وقمنا بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية.

جوتيريش يدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، :" أدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب، وأن زيارتي إلى بيروت تأتي تضامنا مع الشعب اللبناني".

وأوضح جوتيريش، أنه يجب العمل على تحقيق السلام في لبنان، وأن لبنان انزلق إلى حرب لم يسع إليها، ونتطلع إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأنه يجب احترام سيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها.

مها أبو بكر: نظام الحضانة والرؤية الحالي ظالم

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن الحضانة والرؤية بشكلها الحالي ظالمة لكل الأطراف، مشيرة إلى أن الشخص الأهم في هذه القضية هو الطفل، وليس الزوج أو الزوجة.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القانون الحالي الخاص بالأحوال الشخصية فيما يتعلق باستضافة الأطفال أو الرؤية غير منصف للطفل.

ولفتت إلى أن توفير النشأة السليمة للطفل يتطلب حصوله على حنان الأم وأمان الأب، مؤكدة أن الطفل لا يمكن أن ينشأ بشكل سوي إلا من خلال وجود السند، وهو الأب، لافتة إلى أن ذلك أمر لا يختلف عليه أحد.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو

كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.



وأوضح طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة قناة صدى البلد، مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، أن الحالة الصحية لهاني شاكر مستقرة في الوقت الحالي ويستجيب للعلاج بشكل جيد.



الأعمال بالخواتيم.. أزهري يطالب المسلمين بالاجتهاد في الأيام المتبقية من رمضان





أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن كل مواطن عليه أن يجتهد في الأيام المتبقية من رمضان، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الأيام المقبلة بها ليلة القدر.



وأضاف النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدنا رسول الله قال إن ليلة القدر تكون في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.

وأشار إلى أن كل مسلم عليه أن يجتهد في الأيام المتبقية من شهر رمضان، وأن سيدنا محمد كان يعتكف العشرة أيام الأخيرة من رمضان، وكان يكون أكثر اجتهادًا فيها.