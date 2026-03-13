قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأعمال بالخواتيم.. أزهري يطالب المسلمين بالاجتهاد في الأيام المتبقية من رمضان

الشيخ عبد العزيز النجار
الشيخ عبد العزيز النجار
البهى عمرو

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن كل مواطن عليه أن يجتهد في الأيام المتبقية من رمضان، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الأيام المقبلة بها ليلة القدر.

وأضاف النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدنا رسول الله قال إن ليلة القدر تكون في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.

وأشار إلى أن كل مسلم عليه أن يجتهد في الأيام المتبقية من شهر رمضان، وأن سيدنا محمد كان يعتكف العشرة أيام الأخيرة من رمضان، وكان يكون أكثر اجتهادًا فيها.

ولفت إلى أن ليلة واحدة أفضل من ألف شهر، ولذلك على الجميع أن يجتهد؛ فالطبيب الذي يجري العمليات، والسائق الذي يقود القطار، فالعمل عبادة.

وأوضح أن من ضمن العبادات البحث عن الفقراء والمساكين، وأن الصدقات من الأشياء المهمة والتي لها أجر كبير عند الله، وعلى الجميع أن يبحث عن الفقراء ويقدم لهم الدعم المادي.

عبد العزيز النجار الأزهر الشريف الأزهر رمضان ليلة القدر

