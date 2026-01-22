عالم أزهري: حرمة الميت في قبره أشد من الحي ببيته

قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن واقعة نبش القبر التي أثارها برنامج "90 دقيقة"، تُعد جريمة مكتملة الأركان من الناحيتين القانونية والشرعية، مشددًا على أن ما حدث يعكس تخطيطًا إجراميًا واضحًا، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة جميع المتورطين في هذه الواقعة.

نبش القبور ونقل الجثث

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الشريعة الإسلامية ترفض بشكل قاطع أي اعتداء على حرمة الموتى، مشيرًا إلى أن نبش القبور ونقل الجثث أو العبث بها يُعد من المحرمات الكبرى، لأن حرمة الميت في قبره كحرمة الإنسان في بيته، بل أشد، لكون الميت عاجزًا عن الدفاع عن نفسه أو الاستغاثة.

الجلوس على القبور

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور أو المشي فوقها، كما شبّه كسر عظم الميت بكسره حيًا، متسائلًا عن حال من يقدمون على إهانة الجثث بدافع اللهث وراء الدنيا دون خوف من الله أو مراعاة لحساب الآخرة، مؤكدًا أن ما ارتكبوه مخالف تمامًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

نبش القبور وإهانة الموتى

وأكد الدكتور عبد العزيز النجار أن المتورطين في هذه الأفعال الآثمة سيحاسبون حسابًا شديدًا أمام الله عز وجل، ليس فقط بسبب نبش القبور وإهانة الموتى، وإنما أيضًا بسبب التحايل والتدليس والنصب من أجل الاستيلاء على أموال ليست من حقهم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾.