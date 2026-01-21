قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة طريق مقابر القصابي بسيدي سالم

رصف الطريق
رصف الطريق
محمود زيدان

 تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطريق المؤدي إلى المقابر بقرية القصابي بمركز سيدي سالم، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

 يأتي ذلك ضمن مبادرة «تأهيل الطرق» على مستوى المحافظة، وفي إطار «خطة شاملة» لتطوير مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بالمشاركة المجتمعية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن المبادرة تستهدف تمهيد وتسوية وتأهيل ورفع كفاءة الشوارع والطرق ذات الرصف القديم، إلى جانب استخدام  طبقة الأسفلت المتهالكة أو فرد طبقة سن جديدة، باستخدام معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، وذلك لتيسير الحركة، وسرعة التنقل، والحفاظ على المركبات والسيارات، والسير عبر طرق ممهدة.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار تنفيذ المبادرة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتوازي مع عدة مبادرات أخرى، منها مبادرة «كفر الشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة وتحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي.

وأشار إلى استمرار مبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ نظيفة» لتطوير منظومة النظافة والتجميل والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، ومبادرة «من التكهين إلي التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات المتهالكة بدلًا من تكهينها لتوفير المال العام.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ القصابي

