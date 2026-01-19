الجنائية الدولية: قوات الدعم السريع ارتكبت مجازر في دارفور وحاولت إخفاءها بالمقابر جماعية

أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، اليوم الإثنين، أن قوات الدعم السريع السودانية ارتكبت مجازر جماعية في دارفور، وحاولت إخفاءها؛ عبر إنشاء مقابر جماعية.

مجازر جماعية في دارفور

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قالت “نزهات شميم خان”،: إن "تقييم مكتب المدعي العام يؤكد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر، بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وأضافت خان، في كلمة مصورة، مستشهدة بأدلة صوتية ومرئية وصور الأقمار الصناعية: "أظهرت دراساتنا وقوع مجازر جماعية، ومحاولات لإخفاء الجرائم؛ عبر إنشاء مقابر جماعية".

ومنذ أبريل 2023، أسفرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 11 مليون شخص، وتسببت في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

وردت تقارير عن عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، واختطاف، ونهب، عقب اجتياح قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، التي كانت آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور.

وقال خان إن لقطات مصورة راجعتها المحكمة الجنائية الدولية أظهرت مقاتلي قوات الدعم السريع وهم يحتجزون مدنيين في الفاشر، ويعتدون عليهم، ويعدمونهم، ثم يحتفلون بعمليات القتل و"يدنسون الجثث".