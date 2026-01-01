قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
أخبار العالم

السودان يحتفل بذكرى الإستقلال .. والبرهان : نخوض معركة الكرامة الوجودية ..ورسائل هامة لمواطني دارفور وكردفان والمتمردين

البرهان
البرهان
محمود نوفل

البرهان في الذكري الـ 70 لاستقلال السودان : 

  • سنحتفل بطرد التمرد والخونة والمرجفين من بلادنا
  • كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر
  • المصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة
  •  أوهام الدول التي تراهن على تقسيم السودان لن تتحقق

تحتفل السودان هذا العام بالذكرى الـ 70 لذكرى استقلال الخرطوم في ظل اوضاع استثنائية تعاني منها البلاد مع اشتعال الأوضاع الأمنية وإزدياد التوترات العسكرية والصراعات بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومتمردي الدعم السريع بقيادة حميدتي.

وإستغل القائد العام للقوات المسلحة السودانية الاحتفال هذا العام ليبعث برسالة طمأنينه للشعب السوداني بأن النصر قادم لامحالة ولن يُترك مكان لخائن أو متمرد في البلاد، مشددا على أن أوهام الدول التي تراهن على تقسيم السودان لن تتحقق.

الشعب السوداني كلمة السر 

وجاءت نص رسالة البرهان كالتالي : بسم الله الرحمن الرحيم..الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..الشعب السوداني الأبي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد .. استقلال السودان الذي صنع من هذا المكان ..صنعه أجدادنا بدمائهم وبسهرهم وتعبهم. أنا هنا لأؤكد أن الشعب السوداني، كما صنع التاريخ في هذا المكان في العام ١٨٨٥، وفي العام ١٩٥٦ ، يصنعه مجددا في كل عام وفي كل سنة، حتى تنهض هذه الأمة، وينهض هذا الشعب.

تحية خاصة لرجال الجيش 


وأضاف البرهان : التحية لكم صناع المجد ورعيل الاستقلال الأول..التحية لأهلنا في كل مكان صبروا وجاهدوا وقاتلوا وناهضوا كل معتدي أثيم..التحية لأفرادنا في القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات التي تساند هذا الجيش العظيم..التحية لهم وهم يخوضون الآن ذات المعركة، معركة الاستقلال ، استقلال من البطش والهمجية والاستعمار في ثوبه الجديد ..التحية لهم وهم يزودون عن حمى السودان وعن أرض السودان..نسأل الله أن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويكمل النصر المبين بإذن الله سبحانه وتعالى.

رسالة هامة لمواطني درافور وكردفان


وتابع : المواطنون الشرفاء الكرام. إن هذه المعركة، معركة الكرامة الوجودية التي نخوضها جميعا، شعب السودان الأوفياء المخلصين بلا استثناء. هذه المعركة وحدتنا ووحدت وجداننا، فإننا نؤكد لكم مواطنينا في كل مكان، في دارفور وكردفان، أن النصر قادم، وإن السودانيين قادمون إليكم. كما تداعوا هنا في هذا المكان في العام ١٨٨٥ بشرق السودان وغربه، ومن جنوبه وشماله، وطردوا المستعمر. أيضا في العام ١٩٥٦ تداعوا من كل أصقاع السودان في ذات المكان وطردوا المستعمر. حتما سنجتمع هنا مرة أخرى كسودانيين ونحتفل بطرد التمرد والخونة والمرجفين من بلادنا. لكم التحية ولكم التقدير..

التصميم على النصر

وأكمل : نطمئن أهلنا في كل مكان أن النصر قادم ، وأن النصر حليف الشعب السوداني. وأن كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر وأن كل من جرى وراء سراب الدول التي تتحدث عن أوهام لن تتحقق في هذه الأرض. الشعب السوداني مصمم ومؤكد على أنه سينتصر. ونحن نؤكد له أننا معه في القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة ،نقف مع الشعب ومع ثورته ونقف معه في كل حركاته وسكناته حتى نحقق له أمنياته التي ظل يتحدث عنها في الحرية والسلام والعدالة.

الوطن فسيح ويسع الجميع 

وختم البرهان رسالته بالقول : التحية لأهلنا في كل مكان .. التحية للقوى السياسية المؤمنة بقضية الوطن التي ظلت تقف إلى جانب الشعب السوداني والقوات المسلحة. وأقول لهم أن الباب مازال مفتوحاً. وأن المصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة. وكل من يريد أن ينضم إلى صوت الوطن والحق نحن نرحب به ونقول له هذا الوطن فسيح وهو يسع الجميع وأننا سنعمل جاهدين على أن نؤسس لدولة السودان ونؤسس لدولة المواطنة..لكم التحية ولكم التقدير ..نصر من الله وفتح قريب.

السودان الذكرى الـ 70 لإستقلال السودان البرهان متمردي الدعم السريع حميدتي الجيش السوداني

