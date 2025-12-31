توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. أوضاع إنسانية مأساوية في السودان.. وفلسطين تؤكد: لا دولة دون غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش



شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، واعتبار الذهب أحد أهم أدوات الادخار الآمن والحفاظ على قيمة الأموال.

ويختلف سعر الذهب في السوق المحلية باختلاف العيار، نظرًا لنسبة الذهب الخالص في كل نوع، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر على عملية التسعير.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ووفقًا لآخر تحديث رصده برنامج صباح البلد ، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: 5090 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21: 5935 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 24: 6779 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 47305 جنيهات

الأسعار المعلنة بدون مصنعية، وتختلف من محل صاغة لآخر حسب قيمة المصنعية والدمغة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.74 جنيه للبيع و47.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.18 جنيه للبيع، و56.02 جنيه للشراء.

الحكومة تكشف تفاصيل تحويل الدعم العيني لـ نقدي.. ومفاجأة عن معارض أهلا رمضان



يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل الأسعار خلال الساعات المقبلة مع بداية العام الجديد، وهل سيتم تحويل الدعم العيني لـ نقدي.

وفي البداية أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي باللجوء إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، قائلًا إن الحكومة ما زالت في مرحلة تقييم ودراسة مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.

الكارت الموحد

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أنه في حال التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف للرأي العام، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ وتعميم منظومة "الكارت الموحد"، والتي تستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم كافة بيانات المواطنين، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم خدمات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو



تستعد البلاد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وسط أجواء شتوية مستقرة نسبيًا، تتسم بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مقابل دفء معتدل نهارًا، في وقت كثّفت فيه هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها ونصائحها للمواطنين، حرصًا على سلامتهم أثناء المشاركة في الفعاليات والاحتفالات الخارجية.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار المتابعة اليومية للحالة الجوية، خاصة مع تزامن الاحتفالات مع نشاط للرياح في بعض المناطق، وما قد يصاحبه من إثارة للأتربة والرمال، الأمر الذي يتطلب قدرًا من الحيطة، لا سيما للفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الجوية.

الجاموسي بـ320 جنيهاً.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والشعبة تكشف مفاجأة



تراوحت أسعار القطعيات البلدية بين 250 إلى 350 جنيهاً، فيما بلغ سعر البرجر الكندوز والكفتة 280 جنيهاً، والمفروم 300 جنيه.

أما لحوم الجملية والمفروم الجملي فبلغت 380 جنيهاً، في حين سجلت أسعار الكبدة الجاموسي والكبدة الضاني 580 جنيهاً وفقاً لتجار السوق.

أسعار اللحوم بالمنافذ الرسمية والسوبر ماركت

أفاد التجار أن أسعار اللحوم في المنافذ تراوحت بين 320 جنيهاً للجاموسي، و350 جنيهاً للبقري والضاني، و380 جنيهاً للجاموسي الكبير.

الكرتونة بـ90 جنيهًا بالمزارع .. انخفاض أسعار الدواجن والبيض والشعبة توضح



في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية، شهدت الأسواق المحلية مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض والدواجن، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراجع وأثره على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أحدث تحركات أسعار هذه المنتجات في الأسواق، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على منظومة التداول للحد من التفاوت الكبير بين أسعار المزارع والمنافذ التجارية.

وجاءت تصريحات رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، حيث أوضح تفاصيل الأسعار الحالية وأسباب اختلافها بين المزارع والسوق، مؤكدًا على أهمية ضبط السوق لصالح المنتج والمستهلك معًا.

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الأوضاع الإنسانية الراهنة في البلاد صادمة للغاية، مع توسع رقعة المعارك ونزوح آلاف المواطنين، خاصة من مدينة الفاشر.

جهود الأمم المتحدة لتأمين الموارد الأساسية

وأوضحت براون، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" ، أن فرق الأمم المتحدة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من الموارد الأساسية للمدنيين، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة الحرب والحصار المستمرين.

الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة



أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن تجسيد دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ، وعودة اللاجئين يشكل حقيقة حتمية، مشدداً على استمرار العمل على تحقيق هذه الأهداف.

الإصلاح الوطني الفلسطيني مستمر

وأوضح أبو مازن، أن الفلسطينيين ماضون نحو تطبيق خطط الإصلاح لمؤسساتهم الوطنية، بهدف تعزيز قدراتهم وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني بالكامل.

أوضاع إنسانية مأساوية في السودان.. انتهاكات الدعم السريع لا تتوقف

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الأوضاع الإنسانية في السودان ما تزال شديدة التعقيد، رغم ما أعلنته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن حصول المنظمات الدولية على ضمانات من قوات الدعم السريع تتيح لها التحرك وتقديم المساعدات.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه الضمانات، سواء كانت مكتوبة أو ضمن تفاهمات ميدانية، لم تنعكس بشكل فعلي على تحسين الواقع الإنساني، في ظل استمرار القيود الأمنية التي تعيق وصول فرق الإغاثة إلى المدنيين، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

أم تختطف أطفالها خوفا من نهاية العالم

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، قالت التحقيقات إن أليشيا سيمور، البالغة من العمر 35 عامًا، أخذت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا، وصعدت معهم على رحلة أحادية الاتجاه إلى كرواتيا في 30 نوفمبر 2025.

وتشير الأدلة الأولية إلى احتمال تزوير جوازات السفر وتركها ملاحظات غريبة تحمل رسائل دينية أو إلهية، بالإضافة إلى خطة لإخفاء أي أثر لها.