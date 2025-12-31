قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: تنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز
من نجم منتخب مصر إلي عنوان للأزمات.. 2025 الأصعب في مسيرة رمضان صبحي
يونيفيل: يجب البناء على استقرار لبنان خلال عام 2025 لتعزيز سلام دائم
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد
بعد أحداث فرح كروان مشاكل.. غلق قاعة مناسبات في شبرا الخيمة
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لحماية مئات الآلاف بغزة.. وتؤكد: انخفاض سكاني 10%
الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن تجسيد دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ، وعودة اللاجئين يشكل حقيقة حتمية، مشدداً على استمرار العمل على تحقيق هذه الأهداف.

الإصلاح الوطني الفلسطيني مستمر

وأوضح أبو مازن، أن الفلسطينيين ماضون نحو تطبيق خطط الإصلاح لمؤسساتهم الوطنية، بهدف تعزيز قدراتهم وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني بالكامل.

رفض التهجير ومخططات الضم

وتابع الرئيس الفلسطيني ، أن الشعب الفلسطيني لن يذعن لأهداف الحرب أو المآرب التي تهدف إلى تهجيرهم، مؤكداً أنهم سيتصدون لكافة مخططات الضم والتهجير وسيظلون في أرضهم.

