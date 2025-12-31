الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن تجسيد دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ، وعودة اللاجئين يشكل حقيقة حتمية، مشدداً على استمرار العمل على تحقيق هذه الأهداف.

الإصلاح الوطني الفلسطيني مستمر

وأوضح أبو مازن، أن الفلسطينيين ماضون نحو تطبيق خطط الإصلاح لمؤسساتهم الوطنية، بهدف تعزيز قدراتهم وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني بالكامل.

رفض التهجير ومخططات الضم

وتابع الرئيس الفلسطيني ، أن الشعب الفلسطيني لن يذعن لأهداف الحرب أو المآرب التي تهدف إلى تهجيرهم، مؤكداً أنهم سيتصدون لكافة مخططات الضم والتهجير وسيظلون في أرضهم.