قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الفلسطيني: عودة 110 آلاف مواطن من مصر لغزة متوقفة بسبب القيود الإسرائيلية
أذربيجان تبدي تحفظات على المشاركة في قوة دولية مقترحة بقطاع غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
أ ش أ

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحفاظ على الوحدة الفلسطينية، وصون السلم الأهلي والمجتمعي، وحماية المؤسسات الشرعية، تشكل ركائز أساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، ولا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بأن يشتت البوصة الوطنية الفلسطينية أو يضعف جبهتنا الداخلية.


وقال الرئيس الفلسطيني -في بيان اليوم /الأربعاء/- إنه في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما يواجهه أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وسياسات احتلالية ممنهجة تستهدف وجوده وحقوقه المشروعة، نتابع باهتمام ومسؤولية ما يُثار من نقاشات وحملات على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها أحياناً من تحريض وتشويه للحقائق، بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، ولا ينسجم مع حجم التحديات المصيرية التي نواجهها.


وأشار إلى أنه انطلاقاً من المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس دولة فلسطين، وبموجب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، فإن إصدار القرارات بقانون يتم حصراً ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني، واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.


وأوضح عباس، أنه في هذا الإطار، وانسجاماً مع الالتزامات الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته، مبينا أن هذا البرنامج الإصلاحي يشمل مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.


وأضاف أنه التزاما منه باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.


وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه في المجال الاجتماعي، صدر القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، ضمن هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة، بهدف توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون حقوقهم.


وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفلسطيني أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين» هي مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصراً على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية، وإن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطاً للأوراق، وإضراراً غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة، ويشمل برنامج الإصلاح كذلك تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحفاظ على الوحدة الفلسطينية حماية المؤسسات الشرعية مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية القضية الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

دار الإفتاء تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس تُرشد الشباب إلى أهم قيم والوسطية والاعتدال

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس

الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

حصاده عام 2025.. البحوث الإسلاميَّة: أنشطة دعويَّة وعِلميَّة واسعة تصل إلى مختلِف فئات المجتمع

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد