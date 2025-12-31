قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، واعتبار الذهب أحد أهم أدوات الادخار الآمن والحفاظ على قيمة الأموال.

ويختلف سعر الذهب في السوق المحلية باختلاف العيار، نظرًا لنسبة الذهب الخالص في كل نوع، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر على عملية التسعير.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ووفقًا لآخر تحديث رصده برنامج صباح البلد ، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: 5090 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21: 5935 جنيهًا للجرام

 سعر الذهب عيار 24: 6779 جنيهًا للجرام

 سعر الجنيه الذهب: 47305 جنيهات

 الأسعار المعلنة بدون مصنعية، وتختلف من محل صاغة لآخر حسب قيمة المصنعية والدمغة.

أهمية الذهب في السوق المصري

ويحظى الذهب باهتمام واسع في مصر، سواء من المقبلين على الزواج أو من المستثمرين، حيث يُنظر إليه كوسيلة آمنة للادخار في أوقات التقلبات الاقتصادية، كما يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي، بينما يُفضل عيار 24 لأغراض الاستثمار والسبائك.

عوامل تسعير الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

 السعر العالمي للذهب

يُعد سعر أوقية الذهب عالميًا العامل الأساسي في تحديد السعر المحلي، حيث ترتبط أسعار الذهب في مصر بحركة البورصات العالمية صعودًا وهبوطًا.

سعر صرف الدولار

نظرًا لأن الذهب يُسعر عالميًا بالدولار، فإن أي تغير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ينعكس مباشرة على أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

 العرض والطلب

يزداد الطلب على الذهب في مواسم معينة مثل الأعياد ومواسم الزواج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما تنخفض نسبيًا في فترات الركود.

 المصنعية والدمغة

تختلف قيمة المصنعية من مشغولة لأخرى حسب التصميم ودقة التصنيع، كما تختلف من محل صاغة لآخر، وهو ما يفسر تفاوت السعر النهائي للمستهلك.

 الأوضاع الاقتصادية والسياسية

يلجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التوترات السياسية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

الفرق بين الذهب الأصلي والمغشوش

ويمثل التمييز بين الذهب الأصلي والمغشوش أمرًا بالغ الأهمية عند الشراء، خاصة مع ارتفاع الأسعار. ويمكن التفريق بينهما من خلال النقاط التالية:

 الذهب الأصلي

يحمل دمغة رسمية واضحة موضح بها العيار.

لونه ثابت ولا يتغير مع الاستخدام أو مع الماء.

وزنه دقيق ومطابق للمواصفات.

يتم شراؤه من محال صاغة معروفة وموثوقة.

 الذهب المغشوش

قد يكون بدون دمغة أو بدمغة غير معتمدة.

يتغير لونه بمرور الوقت أو يظهر عليه بهتان.

غالبًا ما يكون أخف وزنًا.

يحتوي على معادن أخرى مطلية بطبقة ذهبية.

نصائح مهمة عند شراء الذهب

الشراء من محل صاغة موثوق.

الحصول على فاتورة رسمية موضح بها السعر والوزن والعيار.

التأكد من وجود الدمغة المعتمدة.

في حالة الشك، يمكن فحص الذهب لدى مصلحة الدمغة والموازين.

ويظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والاستثمار في مصر، في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة. 

ومع استقرار الأسعار الحالية، يبقى قرار الشراء أو البيع مرهونًا بتوقعات السوق واحتياجات الأفراد، مع التأكيد على ضرورة التأكد من شراء الذهب الأصلي من مصادر موثوقة.

