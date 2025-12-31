قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء أخير من أحمد عبد الرؤوف بعد الرحيل عن الزمالك
34 محطة محولات.. جهود الكهرباء خلال 2025 لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي
الجاموسي بـ320 جنيهاً.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والشعبة تكشف مفاجأة
2 مليون عداد كودي ومحاضر بسرقة 4.2 مليار كيلووات.. إجراءات الكهرباء في 2025
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
منار عبد العظيم

تراوحت أسعار القطعيات البلدية بين 250 إلى 350 جنيهاً، فيما بلغ سعر البرجر الكندوز والكفتة 280 جنيهاً، والمفروم 300 جنيه. 

أما لحوم الجملية والمفروم الجملي فبلغت 380 جنيهاً، في حين سجلت أسعار الكبدة الجاموسي والكبدة الضاني 580 جنيهاً وفقاً لتجار السوق.

أسعار اللحوم بالمنافذ الرسمية والسوبر ماركت

أفاد التجار أن أسعار اللحوم في المنافذ تراوحت بين 320 جنيهاً للجاموسي، و350 جنيهاً للبقري والضاني، و380 جنيهاً للجاموسي الكبير.

كما بلغ سعر كيلو الاسكالوب والسمنة والفخدة الأمامية أو الخلفية 400 جنيه، والكفتة البلدية وكفتة داوود باشا 280 جنيها، والإنتركوت 400 جنيه، والمفروم 310 جنيهات، ولحوم الجمل "القاعود" 380 جنيها، ولحوم الماعز 450 جنيها، ولحوم السن 400 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة

سجلت اللحوم المستوردة 250 جنيهاً، والمفروم المجمد 240 جنيهاً، والسجق المجمد 150 إلى 160 جنيهاً، والكبدة المجمدة 180 جنيهاً، والبتلو المستورد 250 جنيهاً، ولحم الرأس البلدي 170 جنيهاً، والدهن البقري 200 جنيه.

أسعار المواشي الحية والمذبوحة

بلغ سعر كيلو الجاموسي الحي بين 150 و160 جنيهاً، واللحوم المذبوحة 240 جنيهاً، واللحوم البقري 175 إلى 340 جنيهاً. أما أسعار الأبقار والجاموس والضاني والجملي فتراوحت بين 89 ألفاً للبقرة الوالدة، و85 إلى 105 آلاف للجاموسة، و7 آلاف للجمل الصغير، و30 ألف جنيه للأبقار الأقل وزناً.

أسعار اللحوم الحمراء والكندوز والمكعبات المستوردة

تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 290 و320 جنيهاً، وسعر المكعبات المستوردة "الموزة" 270 جنيهاً، في حين بلغ سعر كيلو الحية للماشية المستوردة من أوكرانيا وإسبانيا وكولومبيا بين 195 و200 جنيه.

نائب شعبة القصابين يكشف توقعاته لأسعار اللحوم في رمضان

كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، عن توقعه لارتفاعات بسيطة في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الطلب على اللحوم في رمضان يكون أعلى من الأيام الأخرى في السنة، حيث سجلت أسعار اللحوم في بعض المناطق الشعبية اليوم 380 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع استهلاك الأعلاف في الشتاء يؤثر على الأسعار

وأوضح زغلول خلال مداخلة هاتفية أن الحيوانات تستهلك أكلًا أكثر في فصل الشتاء مقارنة بالأيام العادية، قائلاً: "العجل بيأكل في الشتاء عن الأيام الأخرى"، مؤكداً أن 95% من العجول المذبوحة في مصر مستوردة، وأغلب الأعلاف المستخدمة بنسبة 90% مستوردة .

 

حالة الركود في سوق اللحوم

وأشار إلى أن سوق اللحوم الحمراء يشهد ركودًا، مثل معظم السلع في الأسواق، مؤكداً أن الأسعار في متناول الجميع، حيث تبدأ أسعار اللحمة المجمدة بالجملة من 285 جنيهًا، واللحمة البلدي في المجزر بـ 290 جنيهًا، وتباع في المحلات بـ 420 جنيهًا.

 

تحذير من اللحوم منخفضة السعر

حذر نائب رئيس شعبة القصابين من اللحوم التي تُباع بأسعار منخفضة مثل 270 أو 280 جنيهًا، لأنها مجمدة وقد تحتوي على مشكلات، موصيًا بعدم شرائها.

تفاوت الأسعار حسب المنطقة والمواشي الحية

أوضح أن سعر كيلو اللحمة الحية اليوم يسجل 180 جنيهًا، فيما يصل سعرها في المحلات إلى 500 جنيه، مع اختلاف الأسعار بين المناطق حسب الإيجار والتكاليف، حيث يبلغ سعر البيع المناسب في المناطق الشعبية 380 جنيهًا، وفي منطقة الزمالك يصل إلى 450–500 جنيه.

