عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

يبدو أن فرق السعر بين اللحوم المجمدة والطازجة يجعل الكثير إلى شراء المجمد، كما أن اللحوم المجمدة منذ فترة طويلة لها سمعة سيئة.

هناك فكرة مضللة مفادها أن اللحوم المجمدة ليست طازجة أو أنها أغلى ثمناً لأنها خضعت للمعالجة الصناعية.

ولكن أكدت سلامة الغذاء ان الاختلاف الوحيد المهم بين اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة هو عملية التجميد وفقا ل gamennetwork.

نصائح مهمة عند شراء اللحوم المجمدة





النصائح التالية مهمة جداً سواء عند شراء اللحوم المجمدة أو الباردة أو الطازجة:



1-اجعل شراؤك للحوم هو آخر شيء تقوم به عند التسوق.



2-عند العودة إلى المنزل؛ ضع اللحوم في الفريزر فورًا للحفاظ على سلسلة التبريد وعدم فقدان الجودة.



3-يجب الاهتمام جيدا بقراءة تاريخ الصلاحية، ويجب عدم شراء أي لحوم انتهت صلاحيتها حتى لو مجمدة.



4-لا يجب اختيار اللحم البقري الذي يكون لونه متغير أو لون بني داكن.



5-يجب ألا يكون قوام اللحم بأنواعه لزج أو له رائحة كريهة.



6-ابتعد عن الدجاج ذو اللون الباهت أو الذي يكون له رائحة قوية غير محببة.



7-لا يجب اختيار لحوم غير معبأة أو مغلفة جيدا.



8-لا تشتري عبوات بها تسريب أو ثقوب أو تمزق، لأنها قد تكون تعرضت إلى البكتيريا الضارة أو الهواء.



9-حتى الأسماك لا يجب اختيارها إن كان لونها باهت أو لحمها يشبه الاسفنج أو له رائحة كريهة أو غير طبيعية.

