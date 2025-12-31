قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: تنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز
من نجم منتخب مصر إلي عنوان للأزمات.. 2025 الأصعب في مسيرة رمضان صبحي
يونيفيل: يجب البناء على استقرار لبنان خلال عام 2025 لتعزيز سلام دائم
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد
بعد أحداث فرح كروان مشاكل.. غلق قاعة مناسبات في شبرا الخيمة
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لحماية مئات الآلاف بغزة.. وتؤكد: انخفاض سكاني 10%
الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
توك شو

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الأوضاع الإنسانية الراهنة في البلاد صادمة للغاية، مع توسع رقعة المعارك ونزوح آلاف المواطنين، خاصة من مدينة الفاشر.

جهود الأمم المتحدة لتأمين الموارد الأساسية

وأوضحت براون، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" ، أن فرق الأمم المتحدة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من الموارد الأساسية للمدنيين، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة الحرب والحصار المستمرين.

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

وأضافت براون، أن الأمم المتحدة أجرت مفاوضات مع عدة أطراف داخل السودان لضمان وسائل اتصال آمنة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن العمل الإنساني كان ممكنًا فقط بعد الحصول على ضمانات أمنية لحماية فرق العمل أثناء تأدية مهامها في ظل الوضع الأمني المعقد.

تركيز الدعم على المدنيين والنازحين في الفاشر

أكدت أن الجهود الحالية تركز على دعم المدنيين والنازحين في مدينة الفاشر، من خلال تقديم مساعدات إنسانية ومواد غذائية، مع توفير ممرات آمنة لإيصال الإمدادات، مشددة على استمرار العمل الإنساني رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب والحصار في عدد من المناطق السودانية.

 

