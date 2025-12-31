الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الأوضاع الإنسانية الراهنة في البلاد صادمة للغاية، مع توسع رقعة المعارك ونزوح آلاف المواطنين، خاصة من مدينة الفاشر.

جهود الأمم المتحدة لتأمين الموارد الأساسية

وأوضحت براون، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" ، أن فرق الأمم المتحدة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من الموارد الأساسية للمدنيين، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة الحرب والحصار المستمرين.

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

وأضافت براون، أن الأمم المتحدة أجرت مفاوضات مع عدة أطراف داخل السودان لضمان وسائل اتصال آمنة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن العمل الإنساني كان ممكنًا فقط بعد الحصول على ضمانات أمنية لحماية فرق العمل أثناء تأدية مهامها في ظل الوضع الأمني المعقد.

تركيز الدعم على المدنيين والنازحين في الفاشر

أكدت أن الجهود الحالية تركز على دعم المدنيين والنازحين في مدينة الفاشر، من خلال تقديم مساعدات إنسانية ومواد غذائية، مع توفير ممرات آمنة لإيصال الإمدادات، مشددة على استمرار العمل الإنساني رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب والحصار في عدد من المناطق السودانية.