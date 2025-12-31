سقوط 44 قتيلا جراء قصـ.ـف كردفان.. وتجميد أي قواعد بالسودان



أفادت وسائل إعلام بسقوط 44 قتيلا جراء قصـ.ـف الدعم السريع مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.

كما نقلت صحيفة “سودان تربيون” عن مصادر قولها، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد للسلطات السعودية تجميد إنشاء أي قواعد عسكرية على البحر الأحمر، بما في ذلك القاعدة الروسية.

وسبق ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الحكومة السودانية برئاسة البرهان عرضت على روسيا اتفاقا يمتد لـ 25 عاما لإنشاء أول قاعدة بحرية روسية في أفريقيا، وتحديدا في بورتسودان أو منشأة أخرى على الساحل السوداني.



وتعود تفاصيل المشروع إلى اتفاقية وُقعت في عهد النظام السابق عام 2017، إلا أنها واجهت سلسلة من التأجيلات والمراجعات خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، نتيجة الضغوط الدولية والتحولات السياسية المتلاحقة في السودان.

وكان البرهان أجرى منتصف الشهر الحالي مباحثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، تناولت التطورات الأخيرة في السودان، حيث جدد تأكيداته بتجميد أي توجه لإنشاء القاعدة الروسية.