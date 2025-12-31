قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب تشيد بدور القاهرة في حماية السودان وتطالب بتغليب المصلحة الوطنية

النائب أحمد فؤاد أباظة - رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة - رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالدور المحوري والمسئول الذي تقوم به مصر تجاه السودان الشقيق، مؤكدًا أن الموقف المصري يعكس التزامًا تاريخيًا وثابتًا بالحفاظ على أمن السودان وسلامته ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى أو التقسيم.

وقال أباظة إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحركت منذ اللحظة الأولى للأزمة السودانية من منطلق مسئوليتها القومية، إدراكًا لخطورة ما يحدث على الأمن القومي العربي والأفريقي، وعلى استقرار منطقة وادي النيل بأكملها.

وشدد على أن مصر لم تتخل يومًا عن السودان، وحرصت على دعم الحلول السياسية السلمية التي تحافظ على الدولة السودانية ومقدرات شعبها.

وأوضح "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، أن الجهود المصرية لم تقتصر على التحركات الدبلوماسية فقط، بل شملت دعمًا إنسانيًا واسعًا، واستقبال الأشقاء السودانيين، وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا لوقف نزيف الدم، وتهيئة المناخ لحوار وطني شامل، بعيدًا عن منطق السلاح وتصفية الحساباتً مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تحتمل الانقسام أو الحسابات الضيقة.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة 5 مطالب للقوى السياسية الشرعية بالسودان للحفاظ على الاستقرار فى السودان ووحدة أراضيه وحقن دماء الشعب السوداني، وهى: 
أولًا: تغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان فوق أي مصالح حزبية أو فئوية أو شخصية.

ثانيًا: توحيد الصف الوطني ورفض أي محاولات لشرعنة العنف أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

ثالثًا: الانخراط الجاد في حوار سياسي شامل يقود إلى حل سوداني خالص دون إملاءات خارجية.

رابعًا: الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها أو تفكيكها تحت أي ذريعة.

خامسًا: العمل على حماية وحدة الأراضي السودانية ورفض أي سيناريوهات للتقسيم أو التفتيت.

وأشار إلى أن القوى السياسية السودانية تتحمل مسئولية تاريخية أمام شعبها، وأن إضاعة هذه الفرصة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات شديدة الخطورة، لا تهدد السودان وحده، بل تمتد آثارها إلى المنطقة بأسرها.

واختتم النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا وداعمًا للسودان في كل ما يحفظ دولته ووحدته واستقراره، مشددًا على أن مستقبل السودان يجب أن يُصنع بإرادة أبنائه، وأن اللحظة الراهنة تتطلب شجاعة سياسية ووعيًا وطنيًا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لأن الأوطان لا تُبنى بالسلاح، بل بالحكمة والتوافق وحماية الدولة.

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب السودان الأمن القومي العربي والأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

حملات تموينية بأسيوط

حصاد 2025 بقطاع تموين أسيوط| مواجهة الغش والاحتكار بتحرير 29 ألف محضر.. وضبط كميات ضخمة من السلع الفاسدة والمدعمة قبل تهريبها

مظاهر الاستعداد للاحتفال

شرم الشيخ تتلألأ لاستقبال العام الميلادي الجديد| رفع درجة الاستعداد القصوى بجنوب سيناء.. وإشغالات سياحية 100٪

صورة موضوعية

السفينة السياحية «أرويا» ترسو بمرسى علم في رحلتها الـ12 قادمة من جدة

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد