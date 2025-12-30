نطالب بهدنة إنسانية.. مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان: أكثر من 100 ألف سوداني معرضون لخطر المجاعة

أكدت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان، أن الأطفال في السودان يعيشون أوضاع كارثية نتيجة الحرب والمجاعة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان، إنه هناك 17 مليون سوداني خارج منظومة التعليم الآن نتيجة الحرب، والأطفال في السودان يعانون من الأمراض النفسية وسوء التغذية ".

وتابعت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان: الحرب دمرت البنية التحتية في السودان،وهناك أكثر من 100 ألف سوداني معرضون لخطر المجاعة".

وأكملت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان" نطالب بهدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السودانية".

وأوضحت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان:" هناك 3 بؤر مؤكدة للمجاعة في السودان:، مضيفة:" مقتل 234 من العاملين في المجال الطبي بالسودان منذ بدء الحرب".