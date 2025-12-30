قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
توك شو

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يهدد غزة بالحرمان والتهجير

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا كشف عمق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن العلاقة قوية ولا توجد خلافات جوهرية بين الطرفين، ما يتيح لإسرائيل الحصول على مكاسب سياسية وعسكرية كبيرة.

صفقات عسكرية ضخمة لتعزيز التفوق الإسرائيلي

وأوضح تركي، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا لدفع مسار اتفاق السلام في قطاع غزة، في الوقت الذي حصلت فيه إسرائيل على مكاسب عسكرية هائلة، أبرزها صفقة مع شركة بوينج بقيمة 8.6 مليار دولار لتحديث طائرات F-15، بما يعزز التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

مخطط تهجير الفلسطينيين مستمر

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل لم تتخل عن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن تعنتها في إدخال المساعدات الإنسانية يهدف إلى تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.

ولفت تركي ، إلى محاولات الاحتلال البحث عن بدائل لاستقبال المهجرين، مثل الترويج لفكرة "أرض الصومال"، وهو ما ترفضه الدولة الصومالية وتتصدى له الدبلوماسية المصرية.

استهداف الخدمات الأساسية لإجبار السكان على الرحيل

وأكد تركي، أن الاحتلال يسعى لحرمان قطاع غزة من الخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والطاقة، بهدف إجبار السكان على الرحيل، مستهدفًا تهجير ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون فلسطيني.

إشادة بالصمود الفلسطيني

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بـ الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تمسكه بأرضه رغم محاولات الإبادة والتطهير العرقي المستمرة من قبل الاحتلال.

الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية بنيامين نتنياهو

