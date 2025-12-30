ترامب يتجاهل نتنياهو ويدرس بيع طائرات إف-35 إلى تركيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، إنه يدرس بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 المتطورة إلى تركيا، وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعارض هذه الخطوة بشدة.

وذكر ترامب ، رداً على سؤال حول صفقة طائرات إف - 35 لتركيا أثناء لقائه نتنياهو في نادي الزعيم الأمريكي في فلوريدا: "نحن نفكر في الأمر بجدية بالغة".

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا من تطوير طائرة إف-35، وهي طائرة شبحية متطورة، في عام 2019 بعد أن مضت تركيا، العضو في الناتو، قدماً في شراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا.

ومع ذلك، يتمتع ترامب بعلاقات ودية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من إدانات الرئيس التركي لحرب الإبادة الإسرائيلية المدمرة على غزة.

يرى صناع القرار الإسرائيليون أن طائرات إف-35 ستفيد تركيا في حال نشوب حرب محتملة.

وتختلف إسرائيل وتركيا حول سوريا .

"لن تكون لدينا مشكلة.. لن يحدث شيء"

ورداً على سؤال حول احتمالية نشوب صراع بين إسرائيل وتركيا، وصف ترامب أردوغان بأنه "صديق جيد جداً".

قال ترامب عن إسرائيل وتركيا: "لن تكون لدينا مشكلة ولن يحدث شيء".

ووافق ترامب في ولايته الأولى أيضاً على بيع طائرات إف-35 إلى الإمارات العربية المتحدة بعد اعترافها بإسرائيل.

وقد أعرب مؤخراً عن دعمه لبيع طائرات إف-35 إلى المملكة العربية السعودية.