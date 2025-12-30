أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين

وجهت وزارة الخارحية الصينية دعوة عاجلة إلى جميع في روسيا وأوكرانيا إلى منع التصعيد والاستفزازات.

جاء ذلك الخارجية الصينية ردا على سؤال حول ردود الفعل على الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين.

وقالت الخارجية الصينية بشأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقر إقامة بوتين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود بـ91 طائرة مسيرة إلا أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاطها جميعا.

وأوضح لافروف أنه نتيجةً للهجوم المزعوم في منطقة نوفغورود، فإن "موقف روسيا التفاوضي سيُعاد النظر فيه" في محادثات السلام الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

روسيا تتوعد بالانتقام من أوكرانيا

وأضاف لافروف أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الحادث، لكن القوات المسلحة الروسية اختارت أهدافاً لـ"ضربات انتقامية".

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوراً هذا الادعاء ووصفه بأنه "مختلق بالكامل" من روسيا.