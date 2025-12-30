قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد المقبل
بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين

بوتين ورئيس الصين
بوتين ورئيس الصين

وجهت وزارة الخارحية الصينية دعوة عاجلة إلى جميع في روسيا وأوكرانيا إلى منع التصعيد والاستفزازات.

جاء ذلك الخارجية الصينية ردا على سؤال حول ردود الفعل على الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين.

وقالت الخارجية الصينية بشأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقر إقامة بوتين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود بـ91 طائرة مسيرة إلا أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاطها جميعا.

وأوضح لافروف أنه نتيجةً للهجوم المزعوم في منطقة نوفغورود، فإن "موقف روسيا التفاوضي سيُعاد النظر فيه" في محادثات السلام الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. 

روسيا تتوعد بالانتقام من أوكرانيا

وأضاف لافروف أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الحادث، لكن القوات المسلحة الروسية اختارت أهدافاً لـ"ضربات انتقامية".

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوراً هذا الادعاء ووصفه بأنه "مختلق بالكامل" من روسيا.

