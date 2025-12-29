ماذا فعل ترامب عندما علم بالهجوم الأوكراني على مقر بوتين؟

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية جديدة مع الرئيس ترامب، وذلك بمبادرة من الرئيس الأمريكي، جرى خلالها إطلاع ترامب على تفاصيل الهجوم الأوكراني الذي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي في منطقة نوفوغورد.

وأوضح مشيك في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكرملين أكد أن بوتين شرح للرئيس ترامب ملابسات الهجوم.

وأشار، إلى أن ترامب عبّر عن صدمته من هذه الخطوة، واصفًا إياها بـ"العمل الجنوني"، ومؤكدًا أنه لا يستطيع تخيل إقدام أوكرانيا على محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي، كما أبدى استغرابه الشديد من هذا التصعيد.

وذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في إسقاط 91 طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت تنفيذ الهجوم، مؤكدًا أن هذا التطور سيؤدي إلى تغيير موقف موسكو من مسار المفاوضات، في ظل ما وصفه بتحول أوكرانيا إلى أساليب تصعيدية خطيرة.

