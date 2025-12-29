ترامب: إسرائيل ملتزمة تماما بخطة السلام في غزة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه "غير قلق" بشأن تحركات إسرائيل، بما في ذلك سرعة انتقالها إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا، واقفًا إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لست قلقًا بشأن أي شيء تفعله إسرائيل. أنا قلق بشأن ما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه، لكنني لست قلقًا. لقد التزموا بالخطة. إنهم أقوياء".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد التزمت إسرائيل بالخطة التزامًا تامًا".

في سياق متصل تسعى الولايات المتحدة جاهدةً للانتقال سريعًا إلى المرحلة التالية من خطة السلام في غزة، لكن إسرائيل مترددة في الانسحاب أكثر من القطاع دون نزع سلاح حماس.

وقد أدى ذلك إلى توتر مع بعض مستشاري البيت الأبيض، الذين يعتقدون أن نتنياهو قد يُبطئ الانتقال إلى المرحلة التالية.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح حماس، وبدء إعادة الإعمار، وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب.