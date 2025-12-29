نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنه عقد "اجتماعًا مثمرًا للغاية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاجو، وأشاد به مجددًا عقب محادثاتهما.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك، لترامب: "شكرًا لدعمكم"، مضيفًا أن ترامب "حقق إنجازات رائعة في الشرق الأوسط بفضل تعاوننا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتناقش حول أفكارنا، أحيانًا نختلف في بعض الأفكار؛ لكننا نتوصل إلى حلول، وفي أغلب الأحيان نتفق"، وذلك دون الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف.

وكان نتنياهو قد أشاد إشادة بالغة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور وصوله إلى منتجع مارالاجو لعقد اجتماعهما اليوم.

وقال نتنياهو للصحفيين: "سأكررها مرارًا وتكرارًا، لم يسبق لنا أن حظينا بصديق مثل الرئيس ترامب في البيت الأبيض، لا مجال للمقارنة"، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن إسرائيل محظوظة جدًا بوجود الرئيس ترامب على رأس الولايات المتحدة، بل وعلى رأس العالم الحر في هذا الوقت، أعتقد أن هذا ليس حظًا عظيمًا لإسرائيل فحسب؛ بل هو حظ عظيم للعالم أجمع".

وبينما بدأت الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء بعض تصرفات إسرائيل؛ أشاد ترامب أيضًا اليوم الإثنين بـ"علاقتهما الممتازة"، واصفًا نتنياهو بأنه "رجل قوي" قاد إسرائيل لتكون "أقوى من أي وقت مضى".