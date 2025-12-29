نتنياهو: ترامب سيحصل على جائزة إسرائيل للسلام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحصل على جائزة إسرائيل للسلام، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تُمنح فيها أرفع جائزة مدنية في البلاد لشخص غير إسرائيلي.

ترامب يحصد جائزة إسرائيل للسلام

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك: "لقد كسر الرئيس ترامب العديد من الأعراف ليُفاجئ الناس، لذلك قررنا كسر تقليد أو ابتكار تقليد جديد"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "هذا يعكس الشعور السائد لدى الإسرائيليين من مختلف الأطياف، فهم يُقدّرون ما فعلتموه لمساعدة إسرائيل ومعركتنا المشتركة ضد الإرهابيين".

ووصف ترامب الجائزة بأنها "مفاجأة حقيقية ومحل تقدير كبير".

وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة CNN بأن وزير التعليم يواف كيش انضم إلى اجتماع ترامب ونتنياهو عبر الهاتف لإبلاغ ترامب بهذا التكريم، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سينظر بجدية في حضور الحفل الذي يُقام سنوياً في عيد استقلال إسرائيل.

ما هي جائزة إسرائيل للسلام ؟

جائزة إسرائيل هي أرفع جائزة مدنية إسرائيلية تُمنح للتميز في العلوم والإنسانيات والفنون وغيرها من المجالات. لم يسبق منح جائزة نوبل للسلام، التي قررت الحكومة منحها لترامب، لأي شخص من قبل.

كما لم تُمنح جائزة إسرائيل لأي مواطن أو مقيم غير إسرائيلي وفي يوليو 2025، عدّل وزير التعليم كيش لوائح الجائزة ليسمح، ولأول مرة، بمنحها لمواطن أجنبي.

وتدعم حكومة نتنياهو ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وقد تعاون رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا مؤخرًا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في حملة برلمانية عالمية لحثّ المشرّعين في جميع أنحاء العالم على دعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026.