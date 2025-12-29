ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن إيران قد تحاول إعادة بناء قدراتها التسليحية في مواقع تختلف عن تلك التي هاجمتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف: "آمل ألا تحاول إيران، كما قرأت، بناء أسلحة وغيرها من المعدات وإن كانت تفعل ذلك، فهي لا تستخدم المواقع التي دمرناها، بل ربما تستخدم مواقع أخرى"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ووقف ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحذر إيران مجدداً من إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، وهدد بعواقب وخيمة إذا مضت البلاد قدماً في ذلك.

وأضاف ترامب أنه بينما لا يعتقد أن إيران سعت إلى توسيع قدراتها النووية، إلا أنه يخشى أنها "قد تتصرف بشكل سيئ"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وقال: "إذا كان الأمر كذلك، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على هذا التراكم بسرعة كبيرة، ونعرف تمامًا إلى أين يتجهون، وماذا يفعلون، وآمل ألا يكونوا يفعلون ذلك.

وأضاف ترامب لاحقًا: "هذا ما نسمعه عادةً، فليس هناك دخان، بدون نار".