ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران
من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو
مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
أخبار العالم

مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين

مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر عثمان بالي
مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر عثمان بالي
قسم الخارجي

أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة “أبو بكر عثمان بالي”، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، مؤكدا أنه يزعزع استقرار القرن الأفريقي.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

ودعا مندوب الصومال، خلال جلسة في مجلس الأمن، إلى موقف دولي موحد ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

وطالب “بالي”، إسرائيل، بالتراجع عن اعترافها بأرض الصومال، معلنا رفض أي خطوات لتهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال.

ووصف المندوب الصومالي، إجراءات إسرائيل بـ"السابقة الخطيرة" التي تهدد الأمن الدولي.

وفي نفس السياق، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة ذات سيادة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال "باطل"، مشيرا إلى ضرورة احترام وحدة أراضي الصومال.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؛ يعد اعتداءً مباشرًا على سيادة البلاد، وله تداعيات خطيرة، ويهدد أمن المنطقة.

وقال رئيس وزراء الصومال، في تصريحات صحفية، إن محاولة تقسيم البلاد “خط أحمر”، ولا مبرر لذلك مهما كانت الظروف.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت يوم الجمعة الماضي، الاعتراف بما يسمى إقليم صومالي لاند الانفصالي، كدولة ذات سيادة، وهو الأمر الذي استدعى رفضا من مصر ودول العالم؛ لمخالفته القوانين والأعراف الدولية وميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وخرج المئات من سكان مقديشو إلى الشوارع في وقت متأخر من الليلة الماضية؛ للاحتجاج على ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة.

مندوب الصومال بمجلس الأمن مندوب الصومال اعتراف إسرائيل بأرض الصومال تهجير الفلسطينيين أبو بكر عثمان بالي القرن الأفريقي

