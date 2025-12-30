منتصف النهار يناقش تطورات اتفاق غزة والتصعيد العسكري الصيني قرب تايوان

ناقشت حلقة اليوم من برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية البارزة.

وتطرقت الحلقة إلى إعلان الكرملين تشديد روسيا موقفها التفاوضي بشأن الأزمة الأوكرانية، مع تأكيد الجيش الروسي عزمه الرد في الوقت المناسب على محاولة استهداف مقر الرئيس فلاديمير بوتين.

كما تناولت الحلقة ما نقله موقع «أكسيوس» الأمريكي بشأن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم الخلافات القائمة مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول آليات التنفيذ.

وفي سياق آخر، ناقشت الحلقة إعلان الجيش الصيني تنفيذ تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية شمال جزيرة تايوان، في خطوة وصفتها تايبيه بالاستفزازية، مؤكدة استعدادها للرد بحزم على هذه المناورات.