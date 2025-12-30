نايلة الخاجة: طرح فيلم باب في دور العرض الإماراتية 7 يناير

أعلنت المخرجة نايلة الخاجة عن طرح فيلمها “باب”في دور العرض السينمائية بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 7 يناير المقبل.



"باب" فيلم روائي طويل من إنتاج الإمارات العربية المتحدة، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 97 دقيقة، وقد انطلق عرضه العالمي الأول من برنامج منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



يقدّم الفيلم رحلة نفسية غامرة عبر قصة وحيدة، التي تعثر على أشرطة كاسيت مخبأة خلف باب أخضر، لتبدأ في كشف خيوط الحقيقة وراء وفاة شقيقتها التوأم.

ومع تزايد وطأة طنين الأذن الذي يلاحقها، تقودها رحلتها إلى أعماق الجبال، حيث تُفتح أمامها أسرار مقلقة تغيّر مسار حياتها.



يحكي فيلم "باب" قصة امرأة تطاردها أشباح الفقد بعد رحيل أختها التوأم. ويلازمها طنين مستمر، كجرحٍ لا يلتئم، فتظل عالقة بين أطياف الذاكرة وأوهام العقل، حيث يعيد الحزن تشكيل معالم واقعها. ويذوب في هذا العمل الفاصل بين الحياة والموت، ليصبح الصمت لغة العاطفة، وتتحول الصحراء إلى مرآةٍ للعقل والروح.



يشارك في الفيلم الأبطال شيماء الفضل، هدى الغانم، ميرا المدفع، صبيحة ماجوانكار ومنصور النعماني، كتابة مسعود أمر الله العلي ونايلة الخاجة، موسيقى إيه. آر. رحمان، مدير التصوير روغير ستوفرز (عضو الجمعيتين الأمريكية والهولندية للمصورين السينمائيين).