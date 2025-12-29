من لبنان إلى السودان.. أحمد موسى يكشف دور مصر في دعم الأشقاء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن زيارة المهندس كريم بدوي وزير البترول إلى لبنان، مهمة جدًا، مشيرًا إلى أنها جاءت في إطار استكشاف حقول الغاز واستخراجه وتوزيعه على القطاعات الصناعية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن السودان يمر بكارثة، وليس مجرد أزمة، مؤكدًا أن هناك قوافل طبية مصرية قدمت خدمات طبية له، فمصر لا تترك أحدًا.

وأضاف أن مصر تُجري أيضًا في السودان عمليات جراحية متطورة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، موضحًا أن هذا الأمر يؤثر كثيرًا مع أشقائنا في السودان.