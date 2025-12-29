البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح

هاجم الإعلامي أحمد موسى كل من دافع عن الإرهابي علاء عبدالفتاح ولم يخرج حتى الآن للإعتذار واصفًا إياهم بعديمي الشرف والأخلاق.

قال الإعلامي أحمد موسى: "أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح، ومطلعش واحد من اللي دافعوا عنه إنه يتبرأ منه، مفيش نقطة دم ولا أخلاق ولا شرف إنهم يدافعوا عن إرهابي زي ده".

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الضابط ده أخوك بيدافع عنك، وييجي إرهابي زي ده يقولك اقتله، وأنا كنت بتكلم من شوية عن التمويل الأجنبي".

وأضاف أن : "البلد دي ربنا اللي خلاها بلد، وكانت مفتوحة لكل من هب ودب، موضحًا أن التنظيمات كانت تحصل على عشرات الملايين من الدولارات في صورة تمويل، ومحدش كان يقدر يقرب من الناس دي".