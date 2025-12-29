أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أبو محمد الجولاني، مشيرًا إلى أن الجيش السوري فقد قوته بالكامل بعد عام 2011.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد،: «الهدف الأول للولايات المتحدة؛ هو حماية أمن ومصالح إسرائيل» موضحا أن «التنظيمات الإرهابية تتقاتل فيما بينها داخل سوريا، وأمريكا نجحت في تجميع هذه التنظيمات هناك».

وأكد بقوله: «أن دعم القوات المسلحة المصرية أولوية لكل واحد من الـ 110 ملايين مواطن، لأن هذا الدعم يعني بقاء الدولة، والحفاظ على الجيش؛ يعني الحفاظ على الدولة، فالجميع يتعامل معك؛ لأنك قوي، أما الضعيف فلا وجود له».

واستطرد أحمد موسى: «يوم 27 يناير 2011، محمد مرسي العياط، طلَّع إذن متابعته من النيابة؛ لأنه كان بيعمل اتصالات مع عناصر إخوانية إرهابية في تركيا، كمان وُجِد على تليفون محمد مرسي، الخطة بتاعت سيناء، الخطة دي موجودة، والتقسيم اللي كان هيتم، موجود فيها، وإسرائيل اللي بتتكلم عن كيفية تنفيذه، والمقابل ده سبب وصولهم للسلطة، وجزء من المخطط ده عدم وجود سيناء لمصر».