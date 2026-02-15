قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: رياح خماسين وأتربة مثارة.. وطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا
وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير أممي يكشف تدهورًا غير مسبوق للأوضاع الصحية في فلسطين

قطاع غزة
قطاع غزة
الديب أبوعلي

قدم المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تقريرًا أمام المجلس التنفيذي في دورته الـ158 حول تدهور الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2025، في ظل أزمة إنسانية ممتدة أدت إلى خسائر بشرية جسيمة وانهيار متسارع للنظام الصحي.

وأشار التقرير إلى تسجيل 18,004 وفاة و160,660 إصابة خلال الفترة محل الرصد، لافتًا إلى أن 54% من المصابين و60% من الوفيات كانوا من الأطفال والنساء وكبار السن، ما يعكس التأثير غير المتناسب للأزمة على الفئات الأكثر هشاشة.

وبيّن التقرير أن التدهور لم يقتصر على تدمير البنية التحتية الصحية، بل شمل نقصًا حادًا في الأدوية والمعدات والوقود، إلى جانب تعقيدات وتأخيرات في إدخال الإمدادات، مع وجود مواد منقذة للحياة بقيمة 6.15 ملايين دولار خارج قطاع غزة بانتظار الموافقة على دخولها.

وسجل التقرير مؤشرات مقلقة بشأن تفشي الأمراض السارية نتيجة تلوث المياه والاكتظاظ والنزوح، من بينها العدوى التنفسية الحادة والإسهال المائي والدموي ومتلازمة اليرقان الحاد، مع الإبلاغ في أغسطس 2025 عن 1039 حالة مشتبه بها بمتلازمة اليرقان الحاد، و241 حالة التهاب سحايا بكتيري، و94 حالة متلازمة غيلان باريه، بينها وفيات.

كما تحققت المنظمة من وقوع 335 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية خلال الفترة المذكورة، أسفرت عن 112 وفاة و329 إصابة، ما يعكس اتساع المخاطر التي تواجه المرضى والعاملين الصحيين.

وفيما يتعلق بالإجلاء الطبي، أوضح التقرير أن 7,642 شخصًا لم يتمكنوا من مغادرة قطاع غزة رغم تقديم طلبات لإجلائهم حتى 27 أغسطس 2025، فيما بلغ العدد التراكمي للحالات التي تحتاج إلى إجلاء نحو 15,600 مريض، بينهم آلاف الأطفال، وسط قيود تعيق تنفيذ عمليات الإحالة الطبية.

وعلى صعيد الاستجابة، نسقت المنظمة جهود أكثر من 80 شريكًا في قطاع غزة، وجرى تقديم متوسط 360 ألف استشارة طبية شهريًا بين يناير وأغسطس، إضافة إلى خدمات عيادات متنقلة في الضفة الغربية استفاد منها نحو 140 ألف شخص، رغم استمرار القيود على الوصول إلى مئات المواقع.

وفي جانب الإمدادات، دخلت 171 شاحنة تابعة للمنظمة و32 شاحنة لشركاء إلى قطاع غزة محمّلة بـ877 طنًا من الإمدادات الطارئة، غير أن حجم الاحتياجات ما يزال يفوق المتاح.

أما التمويل، فقد أطلقت المنظمة نداءً بقيمة 648 مليون دولار لعام 2025، في حين لم يتجاوز التمويل المتاح 106.7 ملايين دولار، ما يحدّ من قدرة الاستجابة الصحية الطارئة.

واختتم المدير العام تقريره بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول غير مقيد وآمن للخدمات الصحية والإمدادات، وحماية العامل

الأراضي الفلسطينية المحتلة منظمة الصحة العالمية قطاع غزة تفشي الأمراض السارية العدوى التنفسية الحادة متلازمة غيلان باريه تدهور الأوضاع الصحية بعزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

دعاء استقبال شهر رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان.. أدعية مستحبة قبل حلول الشهر الكريم

نائب رئيس جامعة الأقصر يستقبل أمين “البحوث الإسلاميَّة” قبيل افتتاح الأسبوع الدعوي الـ17

تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأقصر في نشر الوعي بين الطلاب

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد