بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الأحد/، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض المؤشر العام بنحو 44.52 نقطة بما نسبته 0.51% ليصل إلى مستوى 8659.34 نقطة، إذ جرى تداول نحو 171 مليون سهم عبر 12 ألفا و86 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 51.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 24.58 نقطة بما نسبته 0.30% ليصل إلى مستوى 8058.45 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 67 مليون سهم من خلال 4934 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 11.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 51.13 نقطة بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 9236.05 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 103 ملايين سهم عبر 7152 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 39.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 20.66 نقطة بما نسبته 0.24% ليصل إلى مستوى 8606.35 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 62 مليون سهم عبر 4028 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 10.5 مليون دينار كويتي.

وفيما يتعلق بأداء بورصة الكويت في الأسبوع الماضي، فقد كان أداء البورصة أقل نشاطا، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بحسب ما ذكرت شركة "الشال" الكويتية للاستشارات اليوم.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 716 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.2 نقطة ونسبته -0.03% عن إقفال الأسبوع السابق عليه، بينما ظل منخفضا بنحو 21.6 نقطة أي ما يعادل -2.9% عن إقفال نهاية عام 2025.