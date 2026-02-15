جهاز المنافسة: سي سي سي مصر تسيطر على 99% من اليونايل

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقته على ملف الإخطار رقم (78) لسنة 2025 المقدم من شركة سي سي سي مصر للتشييد، والمتعلق باستحواذها على 99% من إجمالي أسهم شركة النيل للألومنيوم والمعادن (اليونايل).

وأوضحت اللجنة أن هذا الاستحواذ يمنح الشركة القدرة على التحكم الفردي في إدارة وقرارات شركة "اليونايل"، بما يعكس آثارًا مباشرة على هيكل ملكية الشركة المستحوذ عليها وسوقها المحلي.

وقد استكملت اللجنة فحص جميع الملفات والمستندات ذات الصلة قبل اتخاذ قرار الموافقة، في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على تنظيم التركزات الاقتصادية بما يضمن المنافسة العادلة وحماية مصالح المستهلكين.

جاء ذلك بعد استلام الجهاز كامل مستندات الإخطار في 22 يناير 2026، ليؤكد التزامه بالشفافية والكفاءة في مراجعة جميع عمليات الاستحواذ الكبرى في السوق المصري.