قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك أشخاصًا في بريطانيا يُسجنون في قضايا أقل من المجرم علاء عبد الفتاح، موضحًا أن الإنجليز يعلمون أنه يتحدث عن التحريض في مصر، متسائلًا: كيف يتم منحه الجنسية والمطالبة بالإفراج عنه، مع الحديث عن مزاعم معايير حقوق الإنسان، موضحًا أنه لا أحد في العالم اليوم يستطيع التحدث عن حقوق الإنسان، بعد ما شاهدناه من انتهاكات في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن منظمات حقوق الإنسان في مصر ممولة من الخارج، موضحًا: "أنا بتكلم عن أن حقوق الإنسان دكاكين من سنة 1988، وكلهم هربانين دلوقتي".

ووجه التحية للسفيرة فايزة أبو النجا، قائلًا: "قامت بعمل عظيم تجاه هذه المنظمات، والكل بيهاجمني عشان بفضحهم، وكنت بطلع ليهم كل فضايحهم في الأهرام، وكنا ننشر ونقول ونفضحهم بالمعلومات".

وأضاف أن في عام 2010 كتبت أن إسراء عبد الفتاح تم تحويل أموال لها من الخارج، ونشر في الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، قائلًا: "والناس ساكتين، وإحنا مش بنطبطب على حد، ولازم كلنا نكون صاحيين، والناس دي ملهاش أمان في أي وقت".

وأوضح أن هؤلاء لو استطاعوا لقلبوا البلد كما حدث في يناير، لكن الشعب أصبح واعيًا وفاهمًا، مؤكدًا أنهم كانوا ينشرون أشياء هائلة، لكن الآن هناك وعي أكبر زمان.

وأوضح: "إسحاق شامير قال إن اللي عملناه في العراق هنطبقه في بلاد ثانية، وده في الثمانينيات، وقال إن هناك دولًا، واتكلم عن سوريا واليمن والسعودية وإيران ومصر، وهو بيتكلم عن مصر بشكل واضح، وقال إن الحرب جاية جاية".

وتابع: "كل اللي اتقال موجود وقدامكم الخريطة في سوريا وإيران ولبنان، المخطط يا مصريين حصل زي ما هما راسمينه، وحتى لو فيه معاهدة سلام لازم يكون عندي القوة".

وذكر: "أي هزة ليها ثمن، والمستفيد من أي هزات في المنطقة العربية هي إسرائيل، وإسرائيل كل ما ينقصها من دعم عسكري بيجيلها، والجيش السوري أصبح لا يمتلك أي قدرات".

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى علي مسئوليتي علاء عبد الفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

المزيد