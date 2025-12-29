أحمد موسى يحذر: المخطط يا مصريين حصل زي ما هما راسمينه

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك أشخاصًا في بريطانيا يُسجنون في قضايا أقل من المجرم علاء عبد الفتاح، موضحًا أن الإنجليز يعلمون أنه يتحدث عن التحريض في مصر.

وتساءل أحمد موسى: “كيف يتم منحه الجنسية والمطالبة بالإفراج عنه؟، مع الحديث عن مزاعم معايير حقوق الإنسان”، موضحًا أنه لا يوجد أحد في العالم اليوم يستطيع التحدث عن حقوق الإنسان؛ بعد ما شاهدناه من انتهاكات في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة “صدى البلد”، إن منظمات حقوق الإنسان في مصر ممولة من الخارج، موضحًا: “أنا بتكلم عن إن حقوق الإنسان دكاكين من سنة 1988، وكلهم هربانين دلوقتي”.

ووجه التحية للسفيرة فايزة أبو النجا، قائلًا: “قامت بعمل عظيم تجاه هذه المنظمات، والكل بيهاجمني؛ عشان بفضحهم، وكنت بطلَّع ليهم كل فضايحهم في الأهرام، وكنا ننشر ونقول ونفضحهم بالمعلومات”.

وأضاف أنه في عام 2010، كتبت أن إسراء عبد الفتاح تم تحويل أموال لها من الخارج، ونُشر ذلك في الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، قائلًا: “والناس ساكتين، وإحنا مش بنطبطب على حد، ولازم كلنا نكون صاحيين، والناس دي ملهاش أمان في أي وقت”.

وأوضح أن هؤلاء لو استطاعوا؛ لقلبوا البلد، كما حدث في يناير، لكن الشعب أصبح واعيًا وفاهمًا، مؤكدًا أنهم كانوا ينشرون أشياء هائلة، لكن الآن هناك وعي أكبر من زمان.

واستطرد: “إسحاق شامير قال إن اللي عملناه في العراق هنطبقه في بلاد تانية، وده في الثمانينيات، وقال إن هناك دولًا، واتكلم عن سوريا واليمن والسعودية وإيران ومصر، وهو بيتكلم عن مصر بشكل واضح، وقال إن الحرب جاية جاية”.

وتابع: “كل اللي اتقال موجود، وقدامكم الخريطة في سوريا وإيران ولبنان، المخطط يا مصريين حصل زي ما هما راسمينه، وحتى لو فيه معاهدة سلام؛ لازم يكون عندي القوة”.

وأكد: “أي هزة ليها ثمن، والمستفيد من أي هزات في المنطقة العربية؛ هي إسرائيل، وإسرائيل كل ما ينقصها من دعم عسكري بيجيلها، والجيش السوري أصبح لا يمتلك أي قدرات”.