أحمد موسى: الخائن علاء عبد الفتاح يحرض على القتل من 20 عاما

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه علاء عبد الفتاح خرج وأعلن اعتذره أمام الجميع، موضحا أنه قام بسبب الجيش والشرطة والدولة المصرية.

أضاف خلال تقدمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أنه في حلقة الأمس نوه أن المجرم علاء عبد الفتاح سوف يعتذر في إحدى منشوراته للصهاينة، منوها أنه أيضا اعتذر للشواذ وأساء لمصر في نفس المنشور.

واوضح موسى، أنه على مدار ٢٠ عام، يحرض المجرم علاء عبد الفتاح على القتل في مصر، مؤكدا أنه ولا مرة اعتذر عن التحريض على قتل المصريين.

ولفت موسى، مرددا: المجرم علاء عبد الفتاح بلا ضمير ولا يفكر في حجم جرائمه ضد مصر والمصريين .. وهو لا يعتذر إلا لخوفه على الجنسية البريطانية.