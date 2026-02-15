"جوتيريش" يدعو لاستلهام رسالة شهر رمضان بالعمل لبناء عالم أكثر سلاما

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، لاستلهام رسالة شهر رمضان بالعمل لبناء عالم أكثر سلاما وسخاءً وعدلا، وتلبية الرسالة التي يحملها الشهر المبارك برأب الصدوع ومد يد العون وإعطاء الأمل لمن يكابدون الويلات وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

وقال في رسالته السنوية بهذه المناسبة، إن شهر رمضان يمثل للمسلمين حول العالم فترة مقدسة للتأمل والصلاة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن شهر رمضان يمثل أيضا رؤية نبيلة للأمل والسلام، بيد أن هذه الرؤية ما زالت بعيدة المنال بالنسبة لأعداد غفيرة من أبناء الأسرة البشرية.

فمن أفغانستان إلى اليمن، ومن غزة إلى السودان وسائر الأنحاء، يعاني الناس من أهوال النزاع والجوع والنزوح والتمييز وغير ذلك من الصعاب.

وأشار "جوتيريش" إلى أنه يقوم في كل عام بزيارة خاصة، انطلاقا من روح التضامن، إلى مجتمع مسلم، حيث يشارك أهله الصيام.

وقال إنه يعود كل عام وقلبه "مفعم بروح السلم والتراحم التي يفيض بها شهر رمضان".