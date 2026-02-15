توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والاتحاد الدولي للسيارات

وقّعت جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث وقّع عن الجامعة السفير الدكتورعلي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، فيما وقّع عن الاتحاد عيسى حمزة الفيلكاوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة عملية لتوسيع شبكة الشراكات النوعية للجامعة في مجالات النقل والسياحة والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي للسيارات في مجالات عمله المتعددة، لا سيما في بناء القدرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة.

وأكد السفير المالكي أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بإبرام الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في هذا القطاع الحيوي بمختلف أنماطه، مشيدًا بالدور الريادي الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للسيارات باعتباره منظمة دولية معنية بالنقل والسياحة والسلامة المرورية ورياضة السيارات من أجل التنمية، ويضم في عضويته أندية وطنية من عدد من الدول العربية.

وتشمل مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون ذات الانعكاس الإيجابي على قطاعي النقل والسياحة في الدول العربية، حيث ستتولى لجنة مشتركة من الجانبين متابعة تنفيذ الموضوعات المقترحة.

ويأتي في مقدمة تلك الموضوعات: تعزيز دور النقل والسياحة والتكامل الإقليمي من خلال تسهيل حركة الأفراد والمركبات عبر الحدود، والارتقاء بمنظومة السلامة المرورية وإدارة المرور عبر تبني أفضل الممارسات الدولية وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب دعم دور الرياضة ورياضة السيارات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

