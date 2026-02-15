القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستعرض حصاد 2025.. إنفوجراف

استعرض المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبرز إنجازاته وجهوده خلال عام 2025، في إطار دوره الوطني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم الكامل في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والتزامات مصر الدستورية والدولية.

وفي بيان صادر اليوم، أعلن القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن عام 2025 شهد حضوراً دولياً مكثفاً للمجلس في كبرى المحافل الأممية والإقليمية، حيث شارك ضمن الوفد المصري في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والقمة العالمية للإعاقة ببرلين، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك، إلى جانب المشاركة في مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، والمؤتمر الأورو متوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة ببرشلونة، وعدد من المؤتمرات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والشمول الرقمي.

وارتكزت المشاركات الدولية على التزام الدولة المصرية بدمج قضايا الإعاقة في مسارات التنمية المستدامة، التحول الرقمي، العمل المناخي، التمكين الاقتصادي، حيث استعرض المجلس التجربة المصرية في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني سياسات التمويل المبكر وريادة الأعمال، إلى جانب دعم المبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى عدم التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد التشريعي والاستراتيجي، اضطلع المجلس بدور محوري في إبداء الرأي والمشاركة في إعداد ومناقشة عددٍ من القوانين والتشريعات، من بينها قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، ومشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025–2030) وفق نهج تشاركي قائم على مبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، بالتنسيق والتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الجهات والوزارات المعنية والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني، وبالدعم الفني من منظمة الإسكوا.

كما عزز المجلس شراكاته المؤسسية مع الوزارات والهيئات الوطنية، شملت وزارات الخارجية، الدفاع، الثقافة، التعليم العالي، العمل، الداخلية، السياحة والآثار، والعدل، إلى جانب النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بهدف دعم الإتاحة، وبناء القدرات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.

وفي إطار التمكين المجتمعي، واصل المجلس تنفيذ المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، والتي استهدفت دعم وتمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، من خلال الندوات التوعوية، وبرامج التمكين الاقتصادي، والقوافل الطبية، وتنظيم مسابقة الأسرة المثالية، التي سلطت الضوء على النماذج الملهمة من الأسر الداعمة.

كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات النوعية، من بينها مبادرة "إرادة وقيادة"، التي استهدفت تأهيل 50 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في جامعة الأزهر، ومن المستهدف رفع قدرات 700 طالب وطالبة ذوي إعاقة بمختلف الجامعات المصرية الأخرى، بالإضافة إلى مبادرة "تمكين الدعاة والوعاظ من استخدام لغة الإشارة" الذي يأتي بالتعاون بين المجلس والأزهر الشريف، واستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تأهيل 50 واعظ وواعظة، وكذلك المشاركة الفاعلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال إتاحة الندوات بلغة الإشارة من خلال تنظيم عدد من الورش الدامجة للأطفال، والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة، فضلًا عن توفير 40 من مترجمي لغة الإشارة من المتطوعين، الذين ساهموا في ترجمة 150 ندوة، بالإضافة إلى 4 ورش دامجة للأطفال خلال فترة انعقاد الدورة الـ57.



ويؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن حصاد عام 2025 يعكس رؤية الدولة المصرية في الانتقال من نهج الرعاية إلى نهج التمكين القائم على الحقوق، وبناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة، ويعزز مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عام 2025 مثّل محطة فارقة في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهد توسعاً غير مسبوق في الحضور الدولي، وتعزيز الأطر التشريعية، وتكثيف البرامج والمبادرات المجتمعية والاقتصادية الدامجة.

وقالت إن مشاركة المجلس في المحافل الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، عكست الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسخت مكانة مصر كشريك فاعل في دعم قضايا الإعاقة إقليمياً ودولياً.

وأضافت أن المجلس يعمل وفق رؤية واضحة تنطلق من الدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف الانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين القائم على الحقوق والمشاركة والاستقلالية، مشيرة إلى الانتهاء من عملية الإعداد للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تُعد أهم إنجاز لعام 2025، والمقرر إطلاقها رسمياً خلال الشهور المقبلة.

وفيما يتعلق بالتمكين المجتمعي، أكدت د. إيمان كريم أن مبادرة "أسرتي قوتي" التي انطلقت منذ ثلاث سنوات وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، تمثل أحد أبرز النماذج الوطنية الداعمة للأسرة المصرية، موضحة أن الدولة المصرية تؤمن أن الأسرة هي خط الدفاع الأول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هنا جاءت المبادرة لتقديم الدعم النفسي والمعرفي والاقتصادي للأسر، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي تستحق التقدير، موضحة أن المجلس تمكن خلال عام 2025 من تنفيذ 27 فاعلية لدعم 8000 أسرة في 11 محافظة من محافظات المرحلة الثالثة، وتمكن من رصد 2000 شكوى من خلال 8 لقاءات في في 7 محافظات وهم (القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد).



وعلى صعيد التمكين الاقتصادي أوضحت "كريم" أن المجلس تمكن من تدريب عدد 45 سيدة ذات إعاقة سمعية ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حرفتنا من تراثنا"، وكذلك أطلق المجلس مشروع "استثمر في نفسك"، الذي استهداف تمكين 210 شخص ذوي إعاقة خلال مرحلته الأولي، وكذلك أطلق المجلس مشروع "بدايتك من البيئة"، الذي تم من خلاله تمكين 240 شخص ذو إعاقة على إعادة تدوير المخلفات، وإنتاج منتجات صديقة للبيئة، لتكون لهم بمثابة فرص عمل تدر عائد لهم، كما نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري 16 معرض للمشغولات اليدوية، شارك فيها أكثر من 600 عارض وعارضة من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات.

أِشارت أن المجلس أطلق عدد من حملات التوعية والتثقيف لإنتخابات مجلسي الشورى والنواب، منها حملة "صوتك حقك" و"صوتك أمانة"، و"المشاركة واجب وطني"، و"كن إيجابي وشارك"، واستفاد من هذه الحملات 10 آلاف شخص من ذوي الإعاقة باختلاف أنواع إعاقتهم، كما نظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي استفادت منها 250 رائدة اجتماعية، بالإضافة إلى ندوة توعوية حول الاستحقاقات الدستورية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك فيها 235 شخص ذوي إعاقة بمختلف إعاقتهم.

كما أوضحت أن المجلس لم يغفل عن أهمية التوعية بالشمول المالي ودوره في تعزيز الوعي الاقتصادي للمجتمع، فقد نفذ المجلس 96 ندوة توعوية بالتعاون مع بنك مصر وبنوك الأهلي المتحد، والعربي الإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وأبو ظبي التجاري ومديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة، مطروح، القليوبية، المنيا، بورسعيد، الإسكندرية، وأسيوط، لنحو 2520 من ذوي الإعاقة.

وعلى صعيد الشكاوى والحماية أوضحت "المشرف العام على المجلس" أن المجلس تمكن من رصد ما يقارب من 5170 شكوى خلال النصف الثاني من عام 2025، كما قام بالتنسيق والتعاون مع مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، وتضامن مع 153 حالة خلال عام 2025.

واختتمت المشرف العام تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس مستمر في أداء دوره الاستشاري والتوعوي والتنسيقي، قائلة إننا نضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب السياسات العامة، ونعمل على بناء مجتمع دامج يضمن الكرامة، وتكافؤ الفرص، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.

