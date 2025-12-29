قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى عن اعتذار علاء عبد الفتاح لبريطانيا: قالهم كنت عيل ولم يعتذر يوما لمصر

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى على اعتذار المجرم علاء عبد الفتاح لبريطانيا، قائلًا: «أمس لم تكن لديَّ معلومة بخصوص المجرم علاء عبد الفتاح بشأن الاعتذار، لكن من يقفون خلفه، قالوا له: عليك الاعتذار، فخرج اليوم باعتذار فاضح».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «المجرم علاء عبد الفتاح قدَّم اعتذارًا يتحدث فيه بشكل فاضح، وأصدر بيانًا طويلًا، تحدث خلاله عن تغريدات مرَّ عليها 12 عامًا، وبرر ذلك بأنه كان شابًا غاضبًا في ذلك الوقت؛ بسبب غضبه مما كان يحدث في لبنان وسوريا ومصر».

وواصل أحمد موسى: «الخلاصة، الاعتذار بيدعم مجتمع ميم، اللي هما مجتمع المثليين، وبعدين بتكلم على الناس اللي هما كانوا دعم ليه، هذا الولد المجرم، على مدار 20 سنة من أول 2005 واحنا جايين بيحرَّض على القتل في مصر، مفيش مرة واحدة رجع ليه ضميره، عشان هو معندوش عنده ضمير، ما فكرش يقدم اعتذار منه لأي مصري على تحريضه على قتل المصريين، مفيش واحد من الشلة الشمال اللي بتدعمه، قالت ليه: اعتذر عن تحريضك".

وأكمل: «اعتذار علاء عبد الفتاح؛ جاء خوفًا على جنسيته البريطانية، فهذا المجرم لم يفكر في تحريضه على قتل القضاة ورجال الشرطة، ولم يفكر حتى مع من يدعمونه، مثل حسام بهجت، في مطالبته بالاعتذار للمصريين عن هذا التحريض، لكنه خلال أول 24 ساعة توجَّه إلى بريطانيا وقدم اعتذارًا على الفور».

وأشار أحمد موسى إلى أن المجرم علاء عبد الفتاح حرَّض على قتل رجال الشرطة والجيش والقضاة، مؤكدًا أن هذا كان الهدف منذ عام 2011، بقوله: «كانوا يريدون تدمير الدولة، والمخطط هو هدم الدولة، سواء تذكرتم أم نسيتم، أنا لن أنسى».

وأردف: «أمس طالبت بإسقاط الجنسية عن المجرم علاء عبد الفتاح، وكل يوم سأكتب وأتحدث عن سقوط الجنسية المصرية عنه، وبعد تحريضه على القتل؛ فإن اعتذاره الأخير لا قيمة له على الإطلاق، فالشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تقوم بتقييم البلاغات المقدمة ضد علاء عبد الفتاح بعد سفره إلى لندن».  

