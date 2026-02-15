مدرب برايتون غاضب من ركلة جزاء محمد صلاح

أعرب المدرب فابيان هورزلر، المدير الفني لفريق برايتون، عن غضبه من قرار الحكم الذي أدى إلى احتساب الهدف الثالث للـ ليفربول في مباراة دور الـ32 من كأس إنجلترا، والتي انتهت بفوز الريدز 3-0 على ملعب أنفيلد أمس، السبت.

وسجل أهداف المباراة كل من كورتيز جونز، ودومينيك سوبوسلاي، ومحمد صلاح من ركلة جزاء، لتضمن لفريق ليفربول التأهل إلى الدور التالي، بينما يواصل برايتون مسلسل نتائجه المخيبة، بعد تحقيقه فوزين فقط في آخر 15 مباراة بجميع البطولات.

وأوضح هورزلر أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد وسيطر على أجوائها في بدايتها، مشيرًا إلى أن بعض اللحظات الحاسمة حسمت النتيجة لصالح ليفربول: «أعتقد أن الهدف الأول جاء فجأة، وكنا نمتلك فرصتين ذهبيتين للتسجيل. ثم تكررت نفس الأمور في الشوط الثاني، حيث سنحت فرصة لويس وبعدها بدقائق سجل ليفربول هدفًا رائعًا».

وأضاف المدرب الألماني: «هذه اللحظات الصغيرة هي التي صنعت الفارق اليوم. لقد كان لديهم القدرة على استغلال الفرص، بينما لم نتمكن نحن من فعل الشيء نفسه، لذلك جاءت النتيجة مخيبة للآمال».

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد لاعب برايتون باسكال جروس، والتي نفذها محمد صلاح بنجاح، قال هورزلر: «قرار خاطئ تمامًا. من الصعب مناقشة الحكام لأنهم مقتنعون بقراراتهم، لكنني أرى أنها لم تكن ركلة جزاء على الإطلاق».