مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
رياضة

مدرب برايتون غاضب من ركلة جزاء محمد صلاح

إسراء أشرف

أعرب المدرب فابيان هورزلر، المدير الفني لفريق برايتون، عن غضبه من قرار الحكم الذي أدى إلى احتساب الهدف الثالث للـ ليفربول في مباراة دور الـ32 من كأس إنجلترا، والتي انتهت بفوز الريدز 3-0 على ملعب أنفيلد أمس، السبت.

وسجل أهداف المباراة كل من كورتيز جونز، ودومينيك سوبوسلاي، ومحمد صلاح من ركلة جزاء، لتضمن لفريق ليفربول التأهل إلى الدور التالي، بينما يواصل برايتون مسلسل نتائجه المخيبة، بعد تحقيقه فوزين فقط في آخر 15 مباراة بجميع البطولات.

وأوضح هورزلر أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد وسيطر على أجوائها في بدايتها، مشيرًا إلى أن بعض اللحظات الحاسمة حسمت النتيجة لصالح ليفربول: «أعتقد أن الهدف الأول جاء فجأة، وكنا نمتلك فرصتين ذهبيتين للتسجيل. ثم تكررت نفس الأمور في الشوط الثاني، حيث سنحت فرصة لويس وبعدها بدقائق سجل ليفربول هدفًا رائعًا».

وأضاف المدرب الألماني: «هذه اللحظات الصغيرة هي التي صنعت الفارق اليوم. لقد كان لديهم القدرة على استغلال الفرص، بينما لم نتمكن نحن من فعل الشيء نفسه، لذلك جاءت النتيجة مخيبة للآمال».

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد لاعب برايتون باسكال جروس، والتي نفذها محمد صلاح بنجاح، قال هورزلر: «قرار خاطئ تمامًا. من الصعب مناقشة الحكام لأنهم مقتنعون بقراراتهم، لكنني أرى أنها لم تكن ركلة جزاء على الإطلاق».

فابيان هورزلر برايتون سوبوسلاي كأس إنجلترا محمد صلاح مدرب برايتون

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

ماذا يحتاج الأهلى أمام الجيش الملكى لضمان الصدارة؟

مورينيو

مورينيو يدخل المستشفى قبل مواجهة ريال مدريد

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

