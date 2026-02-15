فان دايك: محمد لا يزال لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لي في ليفربول

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على رغبته في استمرار النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير في فوز الريدز على برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 3-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ضمن الدور الخامس.

وقاد صلاح فريقه للفوز بتسجيله هدفًا وصناعته لهدف آخر، في تأكيد جديد على قدرته الكبيرة على التأثير داخل الملعب.

وتؤكد مشاركاته منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية في يناير استعادة اللاعب لمستواه، حيث سجل هدفين وصنع أربعة أهداف في جميع المباريات التي شارك فيها، بعدما أثار جدلًا في ديسمبر الماضي حول توتر علاقته مع المدرب أرني سلوت خلال فترة تراجع نتائج الفريق.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2027، إلا أن التكهنات تشير إلى إمكانية رحيله خلال الصيف المقبل، خاصة مع استمرار اهتمام نادي الاتحاد السعودي وعدد من أندية الدوري السعودي بخدماته منذ 2023.

ويستمر اللاعب في تحطيم الأرقام القياسية، حيث عادل رقم ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 92 تمريرة حاسمة، كما وصل رصيده مع الريدز إلى 252 هدفًا منذ انضمامه في 2017.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة BBC: "محمد لا يزال لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لي كقائد للفريق. وجوده في الملعب يمنحنا الكثير، فهو لا يسجل الأهداف فحسب، بل يرفع معايير الأداء لكل زملائه. دائمًا أريد بقاءه معنا، فهو صديق مقرب ومررنا سويًا بلحظات رائعة وأخرى صعبة".

وأضاف: "هو لاعب أساسي جدًا للفريق، وسنرى ما سيحدث حتى نهاية الموسم".

ويأتي هذا التصريح في وقت يحتل فيه ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 12 انتصارًا من أصل 26 مباراة.

ويأمل الفريق في استعادة الاستقرار الفني وتحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة، بينما يترقب جمهور الريدز حسم ملف مستقبل صلاح الذي يبقى تأثيره داخل الملعب حاضرًا بقوة، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة اللعب.