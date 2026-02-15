قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
رياضة

فان دايك: محمد لا يزال لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لي في ليفربول

فان دايك - محمد صلاح
فان دايك - محمد صلاح
إسراء أشرف

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على رغبته في استمرار النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير في فوز الريدز على برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 3-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ضمن الدور الخامس.

وقاد صلاح فريقه للفوز بتسجيله هدفًا وصناعته لهدف آخر، في تأكيد جديد على قدرته الكبيرة على التأثير داخل الملعب.

وتؤكد مشاركاته منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية في يناير استعادة اللاعب لمستواه، حيث سجل هدفين وصنع أربعة أهداف في جميع المباريات التي شارك فيها، بعدما أثار جدلًا في ديسمبر الماضي حول توتر علاقته مع المدرب أرني سلوت خلال فترة تراجع نتائج الفريق.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2027، إلا أن التكهنات تشير إلى إمكانية رحيله خلال الصيف المقبل، خاصة مع استمرار اهتمام نادي الاتحاد السعودي وعدد من أندية الدوري السعودي بخدماته منذ 2023.

ويستمر اللاعب في تحطيم الأرقام القياسية، حيث عادل رقم ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 92 تمريرة حاسمة، كما وصل رصيده مع الريدز إلى 252 هدفًا منذ انضمامه في 2017.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة BBC: "محمد لا يزال لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لي كقائد للفريق. وجوده في الملعب يمنحنا الكثير، فهو لا يسجل الأهداف فحسب، بل يرفع معايير الأداء لكل زملائه. دائمًا أريد بقاءه معنا، فهو صديق مقرب ومررنا سويًا بلحظات رائعة وأخرى صعبة".

وأضاف: "هو لاعب أساسي جدًا للفريق، وسنرى ما سيحدث حتى نهاية الموسم".

ويأتي هذا التصريح في وقت يحتل فيه ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 12 انتصارًا من أصل 26 مباراة.

ويأمل الفريق في استعادة الاستقرار الفني وتحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة، بينما يترقب جمهور الريدز حسم ملف مستقبل صلاح الذي يبقى تأثيره داخل الملعب حاضرًا بقوة، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة اللعب.

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

جوارديولا

هل يطوي مانشستر سيتي صفحة العصر الذهبي؟.. كواليس خطة ما بعد جوارديولا تكشف الاسم الأقرب لخلافته

مرسي جميل عزيز

مرسي جميل عزيز.. شاعر الألف أغنية الذي كتب الحب «من غير ليه» .. صانع النجوم المدفون بالزقازيق

محكمة

إحالة 6 متهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها إلى محكمة الجنايات| القصة الكاملة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

