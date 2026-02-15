قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
كواليس فوز الزمالك وتصدر مجموعته في الكونفدرالية

منار عبد العظيم

أشاد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر بنادي الزمالك بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية متصدرًا مجموعته. 

وقال عبد الناصر إن "الفارس الأبيض" يقف على قدميه بفضل جماهيره الوفية، رغم الأزمات التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

 

الزمالك ونجاحه رغم الصعوبات

وأكد عبد الناصر في مداخلته مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد” أن الزمالك حقق هذا الإنجاز رغم غياب الانسجام بين اللاعبين، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم. 

وقال: "نجح الزمالك في تصدر مجموعته وحسم بطاقة الصعود، وهذا إنجاز كبير في ظل الظروف الصعبة".

 

مباراة كايزر تشيفز: أداء قوي وتأهل مستحق

تناول عبد الناصر مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، حيث أشار إلى صعوبة المباراة وحسمها بفضل هدف عبد الله السعيد المميز، بالإضافة إلى تألق ناصر منسي الذي أصبح من أهم أسلحة الفريق في الفترة الأخيرة. 

وأضاف: "الزمالك والمصري كانا مطالبين بالفوز، والفوز جاء بفضل الخبرات الأفريقية للفريقين".

 

بيراميدز: منافس قوي في دوري الأبطال

عبد الناصر أبدى إعجابه أيضًا بفريق بيراميدز الذي تأهل بسهولة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأشار إلى أنه يمثل أكبر تهديد للأندية الأفريقية في الوقت الحالي.

 

الأهلي هو المرشح الأبرز في دوري الأبطال

وفي حديثه عن الأهلي، اعتبر عبد الناصر أن الفريق الأحمر هو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن "الجميع يخشى الأهلي، والأهلي لا يخشى أحدًا".

 

مستقبل الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

كما اختتم عبد الناصر تصريحاته بالحديث عن احتمالات وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز في الدور المقبل، مؤكدًا قوة الأهلي وتاريخه الكبير في البطولة.

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

