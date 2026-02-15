كواليس فوز الزمالك وتصدر مجموعته في الكونفدرالية

أشاد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر بنادي الزمالك بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية متصدرًا مجموعته.

وقال عبد الناصر إن "الفارس الأبيض" يقف على قدميه بفضل جماهيره الوفية، رغم الأزمات التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

الزمالك ونجاحه رغم الصعوبات

وأكد عبد الناصر في مداخلته مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد” أن الزمالك حقق هذا الإنجاز رغم غياب الانسجام بين اللاعبين، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم.

وقال: "نجح الزمالك في تصدر مجموعته وحسم بطاقة الصعود، وهذا إنجاز كبير في ظل الظروف الصعبة".

مباراة كايزر تشيفز: أداء قوي وتأهل مستحق

تناول عبد الناصر مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، حيث أشار إلى صعوبة المباراة وحسمها بفضل هدف عبد الله السعيد المميز، بالإضافة إلى تألق ناصر منسي الذي أصبح من أهم أسلحة الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "الزمالك والمصري كانا مطالبين بالفوز، والفوز جاء بفضل الخبرات الأفريقية للفريقين".

بيراميدز: منافس قوي في دوري الأبطال

عبد الناصر أبدى إعجابه أيضًا بفريق بيراميدز الذي تأهل بسهولة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأشار إلى أنه يمثل أكبر تهديد للأندية الأفريقية في الوقت الحالي.

الأهلي هو المرشح الأبرز في دوري الأبطال

وفي حديثه عن الأهلي، اعتبر عبد الناصر أن الفريق الأحمر هو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن "الجميع يخشى الأهلي، والأهلي لا يخشى أحدًا".

مستقبل الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

كما اختتم عبد الناصر تصريحاته بالحديث عن احتمالات وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز في الدور المقبل، مؤكدًا قوة الأهلي وتاريخه الكبير في البطولة.