هل يصل الأمر إلى السرطان؟ .. أضرار تأثير الوزن الزائد على الصحة

تعد السمنة من أبرز القضايا الصحية في العصر الحديث، ولها تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان.

من بين التأثيرات السلبية التي قد يسببها الوزن الزائد، نجد أن السمنة تساهم بشكل كبير في زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان.

هذا ما أكده الدكتور أحمد محمد ليمونة، استشاري ومدرس جراحات الأورام بالمعهد القومي للأورام، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد.

العلاقة بين السمنة والسرطان

أوضح الدكتور ليمونة أن السمنة لا تعتبر مجرد زيادة في الوزن، بل هي حالة التهابية مزمنة تؤثر على البيئة الهرمونية للجسم.

هذا التأثير يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات مثل الإستروجين والأنسولين، مما يجعل الخلايا أكثر عرضة للتحول إلى خلايا سرطانية. وقد أظهرت الدراسات العلمية أن السمنة ترتبط بنحو 13 نوعًا من الأورام بشكل مباشر.

عوامل الخطر المتعلقة بالعادات الغذائية

لا يتوقف خطر السمنة عند مجرد تناول وجبات طعام عابرة، بل يرتبط بشكل أكبر بالعادات الغذائية المستمرة.

على سبيل المثال، الاستهلاك المتكرر للوجبات السريعة، اللحوم المصنعة، والمنتجات الغنية بالمواد الحافظة ومحسنات الطعم، جميعها عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالأورام.

تكمن المشكلة في الاعتماد المستمر على هذه الأنواع من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل تدريجي ويُعرِّض الجسم للأمراض.

أهمية خسارة الوزن

نصح الدكتور ليمونة باتباع نمط غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والسوائل، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة.

وأكد أن خسارة ما بين 5 إلى 10% من الوزن يمكن أن تقلل من احتمالات الإصابة بالأورام، مما يعيد الجسم إلى معدلات الخطر الطبيعية.

وقد ثبت علميًا أن تقليل الوزن بهذه النسبة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير السمنة على الصحة العامة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.