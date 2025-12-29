خطة سيناء.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن وثائق وجدت على هاتف محمد مرسي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أبو محمد الجولاني، مشيرًا إلى أن الجيش السوري فقد قوته بالكامل بعد عام 2011.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «الهدف الأول للولايات المتحدة هو حماية أمن ومصالح إسرائيل، والتنظيمات الإرهابية تتقاتل فيما بينها داخل سوريا، وأمريكا نجحت في تجميع هذه التنظيمات هناك».

وتابع: «على فكرة دعم القوات المسلحة المصرية أولوية لكل واحد من الـ110 ملايين مواطن، لأن هذا الدعم يعني بقاء الدولة، والحفاظ على الجيش يعني الحفاظ على الدولة، فالجميع يتعامل معك لأنك قوي، أما الضعيف فلا وجود له».

وأردف أحمد موسى: «يوم 27 يناير 2011، محمد مرسي العياط، طلع إذنه من النيابة متابعته لأنه كان بيعمل اتصالات مع عناصر إخوانية إرهابية في تركيا، كمان وجد على تلفون محمد مرسى الخطة بتاعت سيناء، الخطة دي موجودة والتقسيم اللي كان هيتم موجود، وإسرائيل اللي يتكلم عن كيفية تنفيذه، والمقابل دا وصولهم للسلطة، وجزء من المخطط دا عدم وجود سيناء لمصر».