من القاهرة إلى الجزائر والمغرب.. الهيمنة العربية تفرض كلمتها في ربع نهائي الكونفدرالية

مع إسدال الستار على الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.. بدأت ملامح ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026 تتضح في نسخة تعد من الأكثر تنافسية في السنوات الأخيرة خاصة مع الحضور العربي القوي الذي فرض نفسه مبكرا على خريطة التأهل.

ستة أندية نجحت رسميا في حجز مقاعدها بين الثمانية الكبار يتقدمها الثنائي المصري الزمالك والمصري البورسعيدي إلى جانب اتحاد الجزائر وأولمبيك آسفي وشباب بلوزداد وأوتوهو فيما تحسم المقاعد المتبقية في الجولة الختامية للمجموعة الثانية التى ستقام اليوم .

الحضور المصري واستعادة الهيبة

من القاهرة إلى بورسعيد حملت الجولة الأخيرة بشرى مزدوجة للكرة المصرية حيث أنهى الزمالك مشواره في المجموعة الرابعة متصدرا برصيد 11 نقطة بعد فوزه على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 في مباراة عكست شخصية الفريق وخبرته القارية.

وفي التوقيت ذاته حسم المصري البورسعيدي بطاقة العبور بعد انتصار مستحق على زيسكو يونايتد بهدفين دون رد ليؤكد أن مشروعه القاري هذا الموسم ليس مجرد مشاركة شرفية بل محاولة جادة للذهاب بعيدًا.

تأهل الفريقين معا يعيد للأذهان مواسم سابقة شهدت هيمنة مصرية على البطولة ويمنح الجماهير المحلية أملا حقيقيا في رؤية اللقب يعود مجددًا إلى خزائن الأندية المصرية.

الجزائر والمغرب.. ثقل عربي واضح

في المجموعة الأولى فرض اتحاد الجزائر نفسه كأحد أبرز المرشحين بعد تصدره برصيد 14 نقطة دون هزيمة بينما رافقه أولمبيك آسفي بـ13 نقطة ليؤكد الفريق المغربي صعوده القاري بثبات.

أما في المجموعة الثالثة فكان التأهل من نصيب شباب بلوزداد متصدرا ومعه أوتوهو في مجموعة اتسمت بالتوازن حتى الجولات الأخيرة.

هذا التفوق العربي المبكر يعكس تطورا واضحا في التخطيط الفني والإداري ويجعل النسخة الحالية أقرب إلى صراع شمال إفريقي بامتياز مع انتظار ما ستسفر عنه مباريات الحسم في المجموعة الثانية.

مجموعة الحسم.. الوداد تحت الضغط

تبقى الأنظار متجهة نحو المجموعة الثانية التى ستقام مبارياتها اليوم حيث يعتلي الوداد الرياضي الصدارة بـ12 نقطة لكنه لم يحسم تأهله رسميًا بعد في ظل مطاردة من مانيما الكونغولي وعزام التنزاني ولكل منهما 9 نقاط.

المواجهة المرتقبة للوداد أمام عزام قد تحدد شكل المنافسة في الأدوار الإقصائية خاصة أن الفريق المغربي يسعى لاستعادة بريقه القاري بعد سنوات من التركيز على دوري أبطال إفريقيا.

قراءة فنية: ملامح ربع نهائي ناري

انتهاء دور المجموعات كشف عدة مؤشرات مهمة من بينها قوة دفاعية واضحة لدى فرق الصدارة خاصة اتحاد الجزائر والزمالك بالاضافة الى فعالية هجومية لافتة لشباب بلوزداد وأولمبيك آسف مع تراجع بعض الأسماء التقليدية وخروجها مبكرا ما يعكس تغير خريطة المنافسة في القارة.

كما أن تواجد أكثر من فريق عربي في ربع النهائي يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة محتملة وهو ما قد يرفع من حدة الإثارة في قرعة الأدوار الإقصائية المنتظرة.

صراع اللقب يبدأ الآن

دور المجموعات كان اختبارا للثبات أما ربع النهائي فسيكون اختبارا للشخصية فالفوارق الفنية بين المتأهلين ليست كبيرة ما يعني أن التفاصيل الصغيرة مع خبرة المدربين دقة الحسم والجاهزية الذهنية ستكون العامل الحاسم.

بالنسبة للجماهير المصرية فإن وجود الزمالك والمصري معًا في هذا الدور يمنح البطولة نكهة خاصة ويجعل الحلم مشروعًا بعودة الكأس إلى القاهرة أو بورسعيد.

ومع اقتراب موعد قرعة الأدوار الإقصائية يدخل المشهد مرحلة جديدة عنوانها لا مجال للتعويض .. فبعد ماراثون المجموعات تبدأ المعركة الحقيقية على منصة التتويج في نسخة تبشر بربيع عربي ساخن في ملاعب القارة السمراء.