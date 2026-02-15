توسعة الشوارع وتنظيم المحال التجارية.. خطوات حي المناخ لتسهيل حركة المواطنين ببور سعيد | شاهد

قادت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة ليلية مكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع سعد زغلول «الثلاثيني»، والأمين، والمشير أحمد إسماعيل «100 سابقًا» بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمشاركة شرطة المرافق برئاسة العميد شادي محروس، ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط بالشارع والالتزام بخطوط التنظيم، وتحقيق بيئة حضارية مستدامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير، وتوسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم تكرار المخالفات.

ويكثف حي المناخ جهوده لتنفيذ خطته لإعادة الانضباط بالشارع، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكدت رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.



وشددت رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة شيماء العزبي ، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة السيد الضوي، سكرتير الحي، ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.