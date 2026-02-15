قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
برلماني: قرارات الرئيس السيسي انحياز واضح للمواطن البسيط ورسالة حاسمة ضد جشع الأسواق
محافظات

توسعة الشوارع وتنظيم المحال التجارية.. خطوات حي المناخ لتسهيل حركة المواطنين ببور سعيد | شاهد

مناخ بورسعيد يكثف جهوده لتنفيذ خطته لإعادة الانضباط بالشارع إستعداداً لشهر رمضان المبارك
مناخ بورسعيد يكثف جهوده لتنفيذ خطته لإعادة الانضباط بالشارع إستعداداً لشهر رمضان المبارك
محمد الغزاوى

قادت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة ليلية مكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشوارع سعد زغلول «الثلاثيني»، والأمين، والمشير أحمد إسماعيل «100 سابقًا» بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمشاركة شرطة المرافق برئاسة العميد شادي محروس، ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط بالشارع والالتزام بخطوط التنظيم، وتحقيق بيئة حضارية مستدامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير، وتوسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم تكرار المخالفات.

ويكثف حي المناخ جهوده لتنفيذ خطته لإعادة الانضباط بالشارع، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكدت رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
 

وشددت رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

 يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة  شيماء العزبي ، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة  السيد الضوي، سكرتير الحي، ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.

